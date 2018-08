La EFF Rosalía toma el relevo en Segunda Autonómica

La Escola de Fútbol Feminino Rosalía emitió ayer un comunicado en referencia a la desaparición del equipo femenino de la entidad unionista. "Queremos mostrar o noso profundo pesar pola desaparición da sección feminina da UD Ourense, clube que dende os nosos inicios intentamos que fora a referencia para as xogadoras da escola", explican. "Dende o noso clube levamos un ano traballando para poder crear un equipo dende a base e a día de hoxe, e dadas as circunstancias ocurridas onte, temos que comunicar que pedimos permiso á Real Federación Galega de Fútbol para que o equipo, que tiñamos inscrito na Liga de Fútbol 7 Sénior de Vigo, pase a disputar finalmente a Segunda División Autonómica de fútbol 11, xa que consideramos que a cidade de Ourense non pode quedar sen equipo feminino de fútbol 11, onde, moitas xogadoras que hai na cidade, poidan gozar do deporte que aman", anuncian.