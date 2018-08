- ¿Cuánto le preocupa el césped de Espiñedo?

- Ya prefiero no hablar de eso, porque es una guerra perdida. El campo no está en condiciones para esta categoría, pero es el que tenemos. Se le intenta poner remedio, a veces no entrenando en él, otras con que lo cuiden un poco más, pero el entrenador no puede hacer más. Las quejas las tiene quien las tiene que tener. La gente te valora por el resultado, no por las condiciones en las que se desarrolla un partido, y tenemos que adaptarnos esperando que algún día lo levanten, lo resiembren o lo preparen un poco para ver mejor fútbol, que O Carballiño se lo merece.

- ¿Cómo ve a los otros tres ourensanos de Tercera?

- Desde la lejanía, porque no estas en su día a día, tienen todos muy buena pinta. Se reforzaron muy bien y los tres, si les acompaña esa pizca de suerte que siempre hay que tener, deben estar del medio hacia arriba en la tabla. Quizás el Ourense CF y el Barco tienen algo más para intentar llegar hasta el play off. Desearles lo mejor, porque siempre es un orgullo que haya cuantos más equipos mejor a este nivel. Y si alguno da el salto, fantástico.

- El primer asalto en casa contra el Boiro, que tiene pinta de incógnita.

- Es un equipo histórico que tuvo muchos problemas para salir y al final, gracias a la aparición de Changui y de su grupo de gente, logró competir en Tercera. No va a regalar nada. Se han reforzado con jugadores de la zona como Paco, Cardeñosa o Anxo y puede parecer una incógnita, pero va a dar guerra. Estará luchando como nosotros. A veces hay que apretarse el cinturón y máximo respeto porque será un digno rival.