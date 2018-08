Manel Vázquez: "Quisimos hacer un equipo para disfrutar de la categoría"

El Arenteiro abre el campeonato de liga el próximo domingo (18.00 horas) en el campo de Espiñedo contra el Boiro. Será la primera oportunidad, con puntos en juego, para contrastar las buenas sensaciones que ofreció el conjunto carballiñés en una pretemporada en la que salió airoso de tres duras eliminatorias de Copa Federación. Su entrenador, Manel Vázquez, espera que el esfuerzo que han hecho para reforzar la plantilla les permita disfrutar de la liga y contagiar la emoción a sus fieles aficionados. Aunque el estado del césped juegue en contra una temporada más.

- ¿A qué aspira el Arenteiro?

- Hay que mirar al partido del domingo. Jugamos contra el Boiro y, si hacemos bien las cosas, tendremos opciones de sacar los tres puntos, con lo que estaríamos contentísimos. El objetivo es claro, seguir en Tercera División en la temporada 2019-2020.

- ¿La Copa Federación ayudó o interfirió de forma negativa en la preparación?

- Fue beneficioso en el aspecto competitivo, porque no es lo mismo concienciar a los jugadores para un amistoso que en un partido oficial. El equipo estuvo muy metido, lógicamente hay más problemas de lesiones y musculares al no darle el descanso adecuado a todo el mundo que lo necesita, porque son partidos a mayores sobre lo que ya tenías planificado, pero a toro pasado ha sido una experiencia bonita. Competimos hasta el final, llegamos a donde llegamos y fue una buena experiencia.

- ¿Empieza con más ilusión que el año pasado?

- La ilusión en los entrenadores es casi siempre la misma. Lo que quiero es hacer un equipo competitivo, con ganas, que nos dé alegrías los domingos para disfrutar de la categoría y no pasar tantos agobios como el año pasado. Está claro que siempre te ilusionan más los refuerzos y el aumento de calidad de la plantilla. Te planteas a nivel de club dar un paso más con respecto a la clasificación y a los puntos, pero de momento partimos con los pies en el suelo, porque cada vez se complica más el tema.

- ¿Y con mejor equipo?

- Los balances se hacen en mayo. Le dimos una vuelta bastante buena a la plantilla e intentamos aumentar la calidad con jugadores con experiencia en Tercera. El año pasado nos pilló el ascenso como nos pilló, con el mercado finalizado, y aún así hay que quitarse el sombrero con lo que se hizo. La plantilla es mejor en muchos aspectos, pero hay que demostrarlo en lo que intentamos conseguir.

- Hay que cubrir la ausencia de Rubén Arce.

- A Arce le estaré eternamente agradecido porque nos dio muchísimo, tanto en Preferente como en Tercera, a nivel futbolístico y humano. Unos se van, como él, Brais Vidal o Martín Sánchez, y otros vienen, como ha pasado siempre. Intentamos reforzar los puntos más débiles, en la parte ofensiva llegaron Noguerol, Mitogo y Hugo Sanmartín y a ver si entre todos podemos suplir a los que no están y aprovechar más las ocasiones, que fue algo que nos penalizó mucho la temporada pasada.

- ¿Con Rui llegará la estabilidad a la portería?

- Que compitan los dos porteros, Pachi y Rui, por la titularidad, y que nos den una seguridad que a lo mejor no hubo en algún momento de la temporada pasada, en la que jugaron varios porteros. A partir de ahí, que nos ayuden a aumentar la solidez defensiva y a sumar puntos, porque no es solo una cuestión de la portería, si no de toda la defensa, porque encajamos muchos goles el año pasado.

- ¿Qué le pide a Noguerol?

- Ya lo conocía, personal y futbolísticamente de cuando estaba en el Ourense y nosotros en el Ourense B, y no le pido a él nada en particular, sino como al resto de los jugadores, compromiso, ganas y que estén involucrados. Él te da experiencia, físicamente llegó bien de Andorra y ofensivamente nos dará muchas cosas, pero de momento que se adapte y se integre.

- ¿Dónde tiene que estar la fortaleza del Arenteiro?

- Ahora es complicado decir eso, porque igual piensas que hay que asegurar los partidos de casa y a lo mejor no te salen y te salen fuera. Hay que competir cada partido, con intensidad y con las ganas que demostramos en temporadas anteriores, con un grupo cohesionado y fuerte que irá creciendo en cada partido. Si las cosas salen bien, se crecerá más rápidamente, como pasó en la primera vuelta del año pasado. Para este aumentamos el fondo de armario y eso te permite afrontar los 38 partidos con garantías, no como el año pasado, que nos penalizaron algunas bajas. Pero los elogios debilitan antes de empezar y ya veremos qué pasa.

- ¿Mete respeto la Tercera o se exagera?

- Vendemos que la categoría es muy complicada, que aumentó el nivel, pero realmente siempre fue complicada, con equipos históricos que aspiraban a subir a Segunda B y otros con mucho más presupuesto que la mayoría. En resumidas cuentas, habrá que apretar el domingo para conseguir los objetivos. Unos los tienen más elevados y otros más modestos, pero tampoco es más difícil que otros años. La llegada del Racing de Ferrol implica un aumento de nivel, pero todo el mundo sabe donde está y que ellos jugarán otra liga.

- La afición del Arenteiro es de las que cumple. ¿Qué espera de la conexión con la grada?

- No tenemos queja. Solo con venir cada 15 días al campo es para quitarse el sombrero, porque los hay por ahí a los que ni van cien personas. Meter 700, 800 o hasta mil a este nivel es para estar agradecido, porque además para el futbolista es muy bonito jugar así. Fuera de eso, pedirles que arrimen el hombro. A todos nos gusta que nos ayuden cuando van mal las cosas y que disfruten cuando vayan bien, porque el esfuerzo que hacemos es para ellos.