El club retira al equipo femenino

La directiva de la UD Ourense anunció ayer la retirada del equipo femenino, ocho días después de comenzar los entrenamientos y a poco más de dos semanas para el debut liguero en la Primera Autonómica, fijado para el próximo 9 de septiembre en el campo de Arcade. En un comunicado, desde el club justifican la decisión por la escasez de futbolistas. "Lamentamos comunicar a retirada do equipo feminino da Primera Autonómica -comienza el escrito-. O motivo é a falta de xogadoras para completar un equipo que poida competir no campionato de liga. A pouco máis de dúas semanas do inicio da competición tan só contabamos con 13 xogadoras, un número claramente insuficiente para facer fronte a un campionato tan esixente como a Primeira Autonómica".

A continuación se agradece "o traballo e implicación a Rubén García (adestrador estas tres tempadas), Jaboco (segundo adestrador as dúas primeiras), Rafa (delegado as dúas primeiras tempadas) e Adolfo (delegado e masaxista na pasada tempada). Sobre todo destacar a labor e implicación de Rubén, que foi máis alá da labor propia dun adestrador, e sen o cal este proxecto non tería comezado".

La UD Ourense amplía sus agradecimientos a los apoyos que encontró para esta sección: "Tamén agradecerlle o seu apoio aos patrocinadores do equipo estas tempadas: Lisardo Dorribo (patrocinador principal as dúas primeiras tempadas), Cervexaría Áncora, Cafetería J&J, Pub Symbol e TAR (patrocinador principal a pasada tempada). E por suposto, darlle as grazas as xogadoras que durante estas tempadas defenderon e levaron con gran dignidade o nome da Unión Deportiva Ourense e de Ourense por toda Galicia. Desexámoslle a todas elas o mellor deportiva e persoalmente".

Por último, la directiva lamenta "a falta doutros moitos apoios necesarios para levar adiante un proxecto desta magnitude dun xeito máis solvente. Lamentar a nula axuda do Concello de Ourense para co equipo feminino, a pesares de ser o único equipo feminino do concello, e tamén a da Asociación de Empresarias e Profesionales da Provincia de Ourense (AME), dúas institucións das que só recibimos boas palabras".