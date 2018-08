Juanjo Vilachá: "Hay equipo para estar arriba si nos respetan las lesiones"

El Barbadás acaba la pretemporada como un hospital de campaña, un escenario que inquieta a su entrenador, Juanjo Vilachá. Marcelo (que el jueves pasa por su tercera operación de rodilla), Nespereira, David Soares, Toño, Saúl, Diego y Martín Fernández tienen problemas físicos en distinto grado en la semana previa al debut, fijado para el próximo domingo, a las 19.00 horas, en el campo de Os Carrís. Después de sufrir la temporada pasada en Tercera, los azulones cambian el chip para buscar metas ambiciosas, si lo permiten los contratiempos físicos, matiza el técnico.

- ¿Han afectado mucho las lesiones en pretemporada?

- Bastante. Están los que arrastraban lesiones de la temporada pasada como Diego, Marcelo o Nespereira, que sabíamos que iban a llegar tarde, pero teníamos la esperanza en algún caso de que pudieran estar. Y después están los de ahora, con golpes, aunque ninguna es muscular, por suerte. Esperemos que toquen todas ahora y que no se mantenga durante el año, porque si no estamos fastidiados.

- Tiene una plantilla remodelada de arriba abajo.

- Salvado Martín Fernández, Martín Torres, David, Marcelo y Diego, el resto es todo nuevo.

- ¿Le gustaría haber seguido con más jugadores del año pasado?

- No me quejo de la plantilla que hicimos. El año pasado era un equipo de Tercera, ahora la realidad es otra, pero hemos formado un equipo competitivo y fichamos bien. Las primeras opciones fuimos capaces de conseguirlas y estoy contento. El problema son las lesiones, que se notan mucho en una plantilla de 20. Habrá que tener paciencia y esperar que se puedan recuperar pronto.

- ¿Han tenido muchas dificultades para confeccionar la plantilla?

- En estas categorías en las que la gente trabaja, es un condicionante importante. Algunos trabajan muchas horas, otros tienen trabajos sacrificados. El año pasado podíamos entrenar por las mañanas. Hoy es inviable. No sé si resta, porque le pasa a todo el mundo, pero es un hándicap a la hora de confeccionar la plantilla. Entrenar por las mañanas como por ejemplo hace el Ourense CF supone 13 o 15 puntos, que es muchísimo. Eso tenemos que entender que en un club humilde económicamente no es viable.

- Cambia el objetivo, de mirar hacia abajo a intentar estar arriba.

- Eso está claro. Desde el punto de vista puramente clasificatorio, el Barbadás es un equipo para pelear por estar arriba si acompañan las lesiones, porque con ocho bajas como ahora poco se puede hacer. Pero si nos respetan, el equipo estará arriba.

- Los que eran rivales para salvarse, ahora lo son para subir.

-Creo que sí. Entiendo que el Estradense va a estar arriba y el Areas también. Es muy buen equipo, aunque tiene el problema de los extranjeros, un tema que sufrimos todos. El Moaña también es de los fuertes y con el Villalonga tengo una incógnita. El Sanxenxo será un equipo importante, fichó mucho y mantuvo a buenos jugadores que ya tenía. También saldrá algún tapado como el Xuvenil de Ponteareas, que puede dar muchos quebraderos de cabeza. Atios estará arriba, no sé si con el nivel del año pasado porque perdió gente, aunque también fichó bien.

- ¿Qué le inspira la palabra ascenso?

- Es una palabra muy grande. Es un objetivo que depende de pequeños detalles. Que no se noten las bajas, que te respeten en todo, ese balón que da en una pierna y entra o que un árbitro no te pite un penalti. Estos pequeños matices que dan pie a luchar o no por el ascenso. Hay que ser muy cautos y mirar a la UD Ourense, que con los pepinos que tenía en todas las posiciones ascendió en el último partido. Le pido tranquilidad a todo el mundo.