"Tienen que cambiar el campo ya"

- El Sanxenxo, un rival con empaque, para empezar.

- Fichó mucho en el Grove, los jugadores conocen al entrenador (Nel Blanco) y estará arriba a no ser que no se adapten bien a distintos momentos que exigen los partidos. Es una categoría demasiado igualada, penalizara mucho no entender los momentos del partido, porque no es lo mismo jugar en Os Carrís que en O Couto. Conozco a su entrenador y sé que será un equipo protagonista, que quiera llevar el peso y la iniciativa. Si lo consiguen y no especulan, serán un rival muy difícil.

- ¿Hay ganas de que cambien el césped?

- Pensamos que sería en junio, pero nada. Tienen que cambiarlo ya, porque aún estamos en la pretemporada y ya se nota. Te vienen los jugadores con que le duele la rodilla, otro con una sobrecarga en los isquios, otro con el pubis, y todo por ese cemento que tenemos. No hay ninguno peor y es malo para todos, para el Barbadás, para la escuela y para el ayuntamiento. Tienen que cambiarlo porque es lamentable. De noche, en los entrenamientos, no se ven las chinchetas.

- ¿Cómo ve a los otros tres equipos ourensanos?

- El Velle será un equipo competitivo conociendo al entrenador y lo que fichó. Dani Arbo es un futbolista que da soluciones atrás y a ver si la mete Camba. Tienen esa inercia del año pasado y no pasará apuros. El Bande es una incógnita, aunque no fichó mal y le sigue gente importante en cada línea. El Antela creo que va a sufrir, pero a ver si se adapta rápido. Confío en Moisés, que es muy buen entrenador y muy buena gente. Su campo da para jugar a lo que quieren y si se arman atrás pueden dar la sorpresa. Espero que a nadie le pase lo del Ribeiro.