El náutico de Castrelo tendrá "las mejores instalaciones de su historia"

El alcalde de Castrelo de Miño, Xurxo Rodríguez Méndez, manifestó su satisfacción por el importante logro conseguido con la organización de la Coupe de la Jeunesse en el año 2021 y felicitó al Inorde, a la Diputación de Ourense y a las Federaciones de Remo gallega y española por su implicación en la realización y presentación de esta candidatura.

"Todas as follas de ruta, como a do desenvolvemento do Parque Náutico, necesitan datas claves. Agora xa temos unha, o ano 2021. Nesta data todas as administracións debemos ter os deberes feitos para que todo estexa a punto" indicó el regidor de Castrelo.

"Sabemos cales son as inversións necesarias e que é preciso realizar. Imos comezar este ano 2018 con 100.000 euros para mellorar a pista de remo (subvencionada por la Deputación de Ourense). Nos vindeiros anos todas as administracións debemos continuar colaborando para realizar as melloras precisas. O resultado disto será que o Parque Náutico de Galicia terá en 2021 as mellores instalacións da súa historia" manifestó Xurxo Rodríguez.

Cabe recordar que en la asamblea de la Coupe de la Jeunesse, un campeonato de Europa oficioso de para las promesas del remo, celebrada el día 28 de julio en Cork (Irlanda), los países integrantes votaron, por unanimidad, que Castrelo de Miño sea la sede de la edición de 2021. La candidatura, presentada por la presidenta de la Federación Española de Remo, se elaboró conjuntamente con la Diputación de Ourense, a través del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde).