"No hay campos en los que contar con los puntos"

Germán asegura que es pronto para intuir el once y para verse titular: "Sigue el mismo entrenador, que tenía confianza en mí, pero ahora mismo no hay titulares ni suplentes. Son partidos de pretemporada en los que se prueban cosas. La semana que viene se verá más claro quien puede apuntar al once". El mediocentro sí ve claro que la Tercera será dura: "Es uno de los años que, a simple vista, suena fuerte, con un punto de competitividad que se suma un equipo como el Racing de Ferrol, que ya se ve por lo fichado que mantiene el proyecto y la estructura de Segunda B. También hay proyectos sólidos que optan a fase de ascenso en los últimos años como Bergantiños, Compostela, Arosa y equipos fuertes como el Alondras, Barco, Villalbés. No hay muchos campos en los que puedas contar con tres puntos".