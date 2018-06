Se suprimen las limitaciones en la Grada de Animación

El Celta ha decidido mantene para el curso 2018-19 la Grada de Animación 1923 implementada la pasada temporada con muy escasa aceptación. Tras "escuchar las demandas" de sus aficionados, el club se propone "estrenar una nueva grada de animación" y para ello ha decidido suprimir tanto el límite de asistencia como el tope de edad que hasta ahora se exigía para formar parte de ella.

También se eliminan las restricciones a la animación impuestas por el club. A partir de la próxima temporada, solo habrá que cumplir con la misma normativa legal y de comportamiento exigida en las restantes gradas del estadio.

El Celta ofrece dos posibilidades de ubicación: la Grada de Río que limita con Marcador y otra zona detrás de la portería de esta último graderío. La primera opción contará con una Zona de Previa, común a Río Bajo y Río Alto, con música y pantallas con transmisiones deportivas.

La segunda opción, provisional mientras no se reforma la Grada, contará también con 1.200 localidades. Por falta de espacio, no puede contar con Zona de Previa y será descubierta en tanto no se acomete la remodelación prevista de este fondo del estadio.