Pleno en el podio sub 15 del Open de Madrid

Once gimnastas del Pavillón acudieron al campeonato autonómico Open Comunidad de Madrid en el que tan solo hay dos categorías, la sub 15 (masculina y femenina), que reúne a gimnastas de entre 8 y 14 años, y la absoluta (también masculina y femenina) para los mayores de 14 años. Los resultados fueron bastante satisfactorios habida cuenta el amplio abanico de edades que incluye este Open. En la sub 15 femenina, el podio de dobleminitramp fue al completo para las gimnastas pabellonistas: Alejandra Braña Barreiros (13 años) obtuvo el oro, María Fujú García Varela (11 años) obtuvo la plata y Marta Rodríguez Cancio (12 años) obtuvo el bronce. En la modalidad olímpica de trampolín, también en sub-15, Marta Rodríguez Cancio consiguió la plata y Noa Puente-Dod Álvarez (16 años) también obtuvo la plata en categoría absoluta. El último fin de semana de junio el equipo pabellonista participará en el Autonómico de trampolín y, el siguiente fin de semana, lo hará en el campeonato de España, por lo que vienen semanas de intensa preparación para los y las gimnastas en la modalidad acrobática.