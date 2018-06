Jake Waine, del Ben Cho Shey, subcampeón autonómico

En el campeonato de Galicia de las categorías sub 10, sub 12 y sub 14, celebrado el pasado sábado en las pistas de atletismo del centro de tecnificación de Pontevedra, la Escuela Atlética de Pereiro de Aguiar tuvo una representación de seis deportistas. Alba Fidalgo compitió en altura, su hermana Maya en 80 vallas, David Araújo en peso, Naroa Pereira en 500, Roberto Domínges en 50, siendo su compañero de categoría benjamín Jake Waine el que alcanzaría la medalla al proclamarse subcampeón gallego en longitud con un mejor salto de 3,69 (mejor marca pesonal, a sólo 8 centímetros del oro). Así, en el 28º aniversario de su fundación, la escuela ha subido de manera ininterrumpida con algún atleta al podio.