Una milla urbana en la calle del Paseo contra el cáncer

Por segundo año consecutivo, la Milla Urbana Solidaria se celebra en la calle del Paseo de Ourense. La cita es el próximo 17 de junio, domingo. Las series de esta prueba de medio fondo darán comienzo a las 11.00 horas. Se disputarán carreras en todas las categorías (pitufos, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, sénior y máster). Las carreras estarán adaptadas a los participantes según su edad, desde los 100 metros a los 1.609,35 en un circuito homologado por la Federación Española de Atletismo.

En la presentación de la prueba, el gerente del Consello Municipal de Deportes, Mario González, hizo hincapié en que es una buena oportunidad para practicar deporte "en familia", uno de los objetivos que se promueven desde el ente municipal.

Lalo Gómez, del Club Aurum, destacó de esta prueba que está "diseñada para disfrutar de una maña deportiva" y que además sirve para promover el deportes base a ser la inscripción "gratuita" para los más pequeños. Ángel Fidalgo, de la delegación de atletismo, recordó que la distancia está homologada y que están "encantados de recuperar esta distancia en la ciudad".

Por su parte, el representante de la Asociación Española Contra el Cáncer, Agustín Pérez, agradeció la colaboración de los organizadores y adelantó que pretenden crear el primer banco ortopédico de España.

Las inscripciones están abiertas a todo el mundo y para participar deberán anotarse en la web carreirasgalegas.com. La fecha tope es el miércoles, 13 de junio. Toda la información en ourensemillaurbana.com. Lo recaudado irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense (las categorías absolutas pagarán tres euros) y hay un dorsal 0 para todos los que quieran donar. El objetivo es adquirir una grúa para mejorar la movilidad de enfermos en fase terminal.