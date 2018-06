Tito Piñeiro, molesto con las instituciones, sopesa su retirada

Con la temporada 2017-2018 a punto de terminar para el hockey gallego, quedando únicamente por disputar un par de campeonatos, las alarmas saltan con la posible retirada al final de la misma del director deportivo de la Federación Gallega de Hockey (FGH), el ourensano Tito Piñeiro.

Justo hace tres años, dos clubes de Ourense, con la ayuda de tres más de otros puntos de Galicia, no conformes con la resolución del Comité Gallego de Disciplina Deportiva por la pérdida de las elecciones a la presidencia de la Federación Gallega de Hockey, decidieron llevar recurrir a la justicia ordinaria, con "acusaciones gravísimas" contra el presidente, vicepresidente, secretaria y demás personas que les habían apoyado, "sin importarles para nada el daño que le estaban haciendo al hockey gallego y sobre todo al ourensano", apunta Tito Piñeiro.

"Los clubes a los que me refiero, y de los que de momento voy a ocultar su nombre, no conformes con su ataque al máximo organismo gallego, no han cesado de incordiar con acusaciones continuas ante las instituciones públicas a los clubes Santiago Apóstol y Ourense Hockey Club, de los cuales soy el presidente y director técnico", recuerda Tito Piñeiro.

Él asume las obligaciones que tiene con las instituciones públicas, subraya, pero le duele "muchísimo" que todo ello venga dado "por las continuas acusaciones de estos dos clubes, los cuales no sabiendo asumir la superioridad a nivel deportivo de los equipos entrenados por Tito Piñeiro, buscan venganza en los organismos oficiales".

Piñeiro esperaba que esta temporada las instituciones le premiarían por el trabajo realizado y los resultados cosechados por los equipos que él entrena. En las categorías de base donde participaron. lo han ganado prácticamente todo.

Cabe recordar que sus conjuntos ocuparon el primer puesto de Galicia en la Primera División de hockey sala femenino; el primero en cadete de hockey hierba, así como en infantiles y en alevín de hierba, tanto masculino como femenino. Al palmarés de la temporada se le sumaron además la primera y segunda posición en el Gallego benjamín mixto de hierba, así como el primer puesto en el Autonómica de infantil, alevín (masculino y femenino de hockey sala).

Falta el campeonato de la categoría benjamín de hockey sala que se disputa este fin de semana. "Aparte de estos resultados de los equipos que entreno -señala Tito Piñeiro- la temporada pasada le dediqué 36 domingos al hockey gallego, a cambio de unas felicitaciones y unas palmaditas, algunas falsas", lamenta el director deportivo.