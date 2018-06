Mohamed: el éxito de la perseverancia

El fichaje de Antonio Mohamed, el Turco, por el Celta ha sido una apuesta mutua. El club vigués buscaba un entrenador de perfil netamente ofensivo, con oficio y temperamento para transmitir ambición y carácter al equipo, y el técnico buscaba dar el salto al fútbol europeo en un equipo con potencial y talento para plasmar su idea de juego. El Celta le ha brindado en el momento preciso la oportunidad que llevaba años aguardando y Mohamed la ha atrapado al vuelo.

"[El fichaje por el Celta] Llega en un momento muy maduro. Es un premio. Había buscado esta posibilidad durante tiempo y me llega en un club importante, un club lindo en donde tendré la oportunidad de demostrar lo que he soñado durante tanto tiempo. Estoy feliz", confesó recientemente Mohamed en Argentina, donde pasa sus vacaciones, al canal oficial de Atlético Huracán, el club en el que juega uno de sus hijos. No eran palabras vacuas.

Para fichar por el Celta, Antonio Mohamed no solo ha reducido a la mínima expresión su elevado caché futbolístico, sino que ha mostrado una determinación y un entusiasmo con los que no han podido competir los otros dos candidatos que Felipe Miñambres manejaba para relevar a Juan Carlos Unzué al frente del banquillo de Balaídos. Los hechos, más que las palabras, han sido los que han acabado con cualquier atisbo de resistencia que el club vigués pudiera tener para cerrar su fichaje,.

En el aspecto económico, el sacrificio de Mohamed ha sido más que considerable. En su último año con Monterrey Mohamed cobraba un salario inasumible para el Celta, que el técnico no ha dudado en rebajarse en más de dos terceras partes para encajar en el rango económico que podía presentarle el equipo celeste. La oportunidad deportiva ha prevalecido claramente sobre la recompensa monetaria.

Pero ha sido el entusiasmo de Mohamed por dirigir al Celta lo que ha convencido a los responsables del cuadro celeste de que el argentino era el técnico que el club necesitaba para reinventarse. Y también en este aspecto respaldó el Turco sus argumentos con hechos.

Unos días después de entrevistarse con él en México, el director deportivo celeste, Felipe Miñambres, telefoneó a Mohamed para informarle que era uno de los tres candidatos que el club manejaba para relevar a Juan Carlos Unzué al frente del equipo. Nada más conocer por boca del ejecutivo celeste que estaba en la terna de aspirantes, el preparador argentino le informó que tomaba un vuelo a Vigo, pagado por supuesto de su bolsillo, para entrevistarse con los dirigentes del club. Poco importó que se le asegurase que el viaje era innecesario y se le recordase que al Celta le restaba todavía un candidato por entrevistar.

Al día siguiente, acompañado de su abogado, su representante y uno de los colaboradores de su cuerpo técnico voló a Madrid, donde se alojó esperando noticias del Celta. El club no tardó en llamarle para fijar con él una entrevista en Valladolid dos días después.

Mohamed, sin embargo, anunció que no hacía falta, que él mismo viajaría a Vigo y al día siguiente se plantó en A Sede de Príncipe para verse con los máximos responsables del club. La entrevista resultó un éxito, aunque el Celta advirtió al técnico que tenía pendiente una entrevista en Portugal con un último candidato antes de tomar una decisión definitiva. "Lo entiendo. Hagan lo que consideren mejor ", les dijo y regresó a Madrid para aguardar noticias.

No tuvo que esperar mucho. Al día siguiente, regresando de Portugal tras entrevistarse con el último de sus competidores, el Celta llamó a Mohamed para comunicarle que era el hombre elegido para dirigir al Celta la próxima temporada.

Desde Madrid, Antonio Mohamed ha viajado a Argentina para disfrutar de las vacaciones con su familia antes de hacerse cargo del banquillo celeste.

El nuevo técnico apuraba ayer su estancia en Argentina, ya que en los próximos días se va a desplazar a Rusia para seguir a la selección de su país en el Mundial. Viajará directamente a Vigo unos días antes del inicio de la pretemporada, que ha sido fijada para el próximo 9 de julio. Aunque el Celta no lo ha confirmado, es probable que el nuevo entrenador viaje a la ciudad unos días antes de la vuelta al trabajo del equipo para ser presentado oficialmente en Balaídos.