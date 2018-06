Luz verde al nuevo nombre del estadio

El Ayuntamiento de Vigo, titular del estadio de Balaídos, no se va a oponer al cambio de nombre comercial del recinto acordado por el Celta y Abanca tras la firma de su nuevo acuerdo de patrocinio. El alcalde, Abel Caballero, anunció ayer que el consistorio y él personalmente van a respaldar la iniciativa, que considera buena para la ciudad y para la permanencia del club en Vigo. Sin embargo, el primer edil vigués subrayó que la potestad sobre el cambio de nombre corresponde exclusivamente al consistorio y echó de menos una llamada de cortesía del Celta para anunciárselo.

"Con independencia de mi opinión personal sobre el cambio de nombre, todo lo que favorezca al Celta de Vigo y al Celta en Vigo tendrá mi apoyo porque será bueno para su permanencia en Vigo y será bueno para la ciudad. Todo aquello que se me plantee para tener al Celta en la ciudad va a tener todo mi apoyo", declaró el regidor en su habitual comparecencia ante los medios informativos. Y agregó: "Es cierto que eché de menos una llamada de cortesía de los responsables de la firma anunciándomelo porque el nombre lo tiene que cambiar el Ayuntamiento de Vigo".

En este último punto, Caballero se mostró tajante: "Es el nombre de un bien público y los nombres de los bienes públicos los tiene que cambiar el ayuntamiento. No son delegables. Es como una calle, no la pueden cambiar los vecinos. Esto es lo mismo y no hubiera estado mal una llamada de cortesía, que por cierto sí recibí de Abanca".

El alcalde de Vigo celebró el hecho de que el acuerdo entre el Celta y Abanca tenga una vigencia de diez años, lo que refuerza la idea de que el club va a permanecer en la ciudad. "Voy a apoyar lo que sea bueno para el Celta y para que el Celta siga en Vigo. Es un convenio por diez años y esto significa que el club hace programa de permanencia en la ciudad a largo plazo por diez, veinte, treinta, cuarenta años... un siglo", dijo.

Abel Caballero recordó que desde que ostenta la alcaldía ha respaldado al Celta en los buenos y los malos momentos, en contraposición con el Partido Popular, que bendice su traslado a Mos, donde el club proyecta iniciar en las próximas semanas la construcción de su nueva ciudad deportiva.

"El gobierno que yo presido, incluso en las épocas más difíciles, siempre estuvo al lado del Celta de Vigo, apoyando al Celta de Vigo y ahora al Celta permaneciendo en Vigo. Enfrente están Feijóo y el Partido Popular, que quieren que el Celta se vaya para Mos. Y este gobierno va a apoyar al Celta en todo lo que sea bueno para el club y para la ciudad y para todo lo que sea bueno para el Celta en la ciudad de Vigo", reiteró.

El regidor olívico explicó que para cambiar el nombre a Balaídos, la entidad que preside Carlos Mouriño tiene que presentar a Concello una solicitud por escrito para su aprobación por la junta de gobierno. "Es como cambiarle el nombre a una calle. Dado que no ha habido una llamada de cortesía ni solicitaron mi presencia para anunciarlo, hay que abrir un expediente y yo soy el responsable del gobierno que tiene que hacer el cambio. El mecanismo es una decisión de gobierno de añadir la palabra Abanca, estadio municipal y el nombre que solicite el Celta", detalló.

Abel Caballero finalizó su comparecencia refiriéndose a la nueva concesión de Balaídos que el Celta se niega a suscribir hasta que el consistorio retire el recurso que ha presentado contra el proyecto de la ciudad deportiva de Mos. "Sobre el campo de Balaídos mantenemos lo que siempre hemos mantenido. En el momento en que tengamos el informe económico que hemos encargado podremos utilizar la Ley Vigo para la ampliación del espacio. y, a partir de ahí, iniciar el proceso de concesión. Hay que hacer un expediente y, por tanto, nada cambió. Cuando este ayuntamiento dice algo lo cumple y yo siempre cumplí todo lo que dije. Siempre", resaltó.

El alcalde se refirió, por último, al informe técnico encargado por el Concello para la reforma de Balaídos recurrido por el Colegio de Arquitectos. "La contratación, que es de más de un millón de euros, se retrasó porque la recurrió el Colegio de Arquitectos. Y recuerden que ganamos nosotros, el planteamiento estaba bien hecho", observó.