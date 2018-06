El Pabellón logra 77 medallas en casa

Intenso fin de semana competitivo para el Club Natación Pabellón Ourense, que se cerraba con el dominio de sus nadadores máster en el campeonato gallego de esta categoría celebrado en la piscina Rosario Dueñas de Os Remedios, donde además de vencer en el cómputo masculino, lograron el segundo puesto en el femenino.

Los ourensanos comenzaron con paso firme desde la sesión del sábado tarde y mantuvieron ese primer puesto que ya no abandonarían. Finalmente el balance no podría ser más positivo con esta sección del Club Natación Pabellón que no ha parado de crecer desde su potenciación hace tres años.

El botín logrado, en cifras, ha sido de 66 metales individuales, más 11 preseas en los relevos de diferentes sumas de edades, la mitad de ellas ha sido de oro con un total de treinta y tres dorados. Más de 10 récords gallegos logrados y hasta un récord de España, por parte de Alberto Taboada, en los 200 espalda, en 30-30 años, que con un registro de 2.13.47 minutos mejora en un segundo la anterior plusmarca.

Desde la dirección del equipo, Santi Escudero, responsable de la sección, señala el buen ambiente del grupo. "Este título es el premio a la tradición de nadar que se respira todos los días en la instalación con la gente que viene a disfrutar de los beneficios de este deporte y del privilegio que poder contar con una instalación de 50 metros en la ciudad", aseguró.

Festival promesa

Por otra parte, la cantera del Club Natación Pabellón se desplazaba hasta Ferrol para la celebración del festival de categoría promesa, que organizaba el club Marina Ferrol. A la cita estaban convocados los más pequeños del club, donde se midieron a sus iguales de otros clubes de todo Galicia.

Finalmente, regresan con un puesto en mitad de la tabla clasificatoria, una octava posición en la cita más importante de la temporada y la primera de muchas en una trayectoria deportiva que está comenzando.