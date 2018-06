Iván Alonso: "La exigencia es alta aunque sean niños porque quieres que lleguen arriba"

El entrenador ourensano Iván Alonso González (1992) cierra con satisfacción su primer año enrolado en la cantera del Lugo. Con el equipo cadete de Liga Gallega batió el récord histórico de puntos del club, que estaba en 50, al alcanzar los 64 con un equipo con jugadores solo de primer año. Su estancia Miño arriba no le ha impedido seguir puntualmente a los equipos ourensanos de Tercera, Preferente y Primera Galicia. La gran alegría se la dio la UD Ourense de su amigo Jonatan Magisano, Joni, con el que jugó en Tercera Regional y al que dirigió en el Ribeiro antes de su llegada a O Couto.

- ¿Se da por satisfecho con el balance de la temporada o pudieron quedar más arriba en la tabla?

- El objetivo era seguir formando a los jugadores en un equipo de primer año y, tanto a nivel competitivo como de entrenamientos, fue un año bonito. Considero que están preparados para dar un paso adelante y competir en una categoría superior la próxima temporada. Espero que todos den el paso a División de Honor.

- ¿En el plano personal se ha sentido recompensado?

- Era mi primer año en el club y estoy muy contento no solo por el equipo, sino también por los compañeros que forman el grupo de entrenadores, que es muy bueno a nivel personal. Ha sido un año muy enriquecedor en todos los sentidos.

- ¿Es mejor entrenador que hace un año?

- Sí, pero peor que el año que viene (risas). Me aportó, primero, ir a un contexto distinto y a una base muy profesionalizada, tanto de trabajo como de atención. Estoy entrenando con niños de 15 años, pero la exigencia diaria para buscar la progresión de los jugadores es enorme. Trabajamos con la idea de que algún día lleguen al filial y al primer equipo.

- ¿Desde dentro se constata esa apuesta del Lugo por la cantera que se percibe desde fuera?

- La apuesta es muy fuerte y se quieren hacer cambios para seguir creciendo. Se nota que el club quiere seguir creciendo a través de la base.

- ¿Ya han hablado de planes?

- Les gustaría que continuase y yo estoy muy contento. La primera idea es estar con ellos. Me hicieron crecer mucho y me gustaría seguir.

- ¿Podría compaginar el trabajo en la cantera con un equipo sénior de la zona?

- De momento no lo contemplo, estoy muy centrado en mi club.

- ¿Cómo valora la temporada de ourensanos de Tercera?

- Al entrenar en la base y tener muchas tardes libres los domingos, he podido ver muchos partidos. Me sorprendió la primera vuelta del Arenteiro y fue una pena el descenso del Barbadás después de muchos años en Tercera. Ojalá que el paso atrás sea para coger fuerza y que vuelvan a apostar por más gente de la provincia. También fue una pena que el Barco se descolgara por las lesiones, pero su temporada fue magnífica, dirigida por uno de los mejores entrenadores de la categoría (Javi Rey). El Ourense CF también hizo una temporada muy buena para ser un recién ascendido y con un grupo de jugadores muy jóvenes.

- En Preferente hubo de todo.

- Se sabía que el Ribeiro lo iba a pasar muy mal, con un grupo de jugadores jóvenes. Llegaron a Preferente un poco de casualidad y esperemos que aprovecharan la temporada para crecer los jugadores, tanto en el aspecto individual como el club a nivel colectivo. Sorprendido porque el Nogueira no estuviera más cerca de la salvación, aunque los descensos no dependen solo de ti por los arrastres de categorías superiores y la presión de verte ahí abajo no es fácil de sobrellevar. El Bande tenía una de las mejores plantillas, pero tuvieron ese bajón de resultados y se descolgaron en una segunda vuelta en la que equipos como la UD Ourense, el Atios o el Porriño hicieron números brutales.

- ¿En febrero confiaba en el ascenso de la UD Ourense?

- Yo seguía confiando. Fernando es buen amigo, hablamos mucho, y el tenía sensaciones buenas. Por eso, por los jugadores que tenía y por el apoyo de la afición que estuvo de su lado cuando más hubo que apretar. Me alegré por la gente que trabaja y allí y por la afición.