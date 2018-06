Germán Pérez Sotelo: "Estaba tocado por la varita y se aprovechó"

Un arrebato de inspiración del mediocentro Germán, que anotó tres goles entre los minutos 66 y 72 del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Diputación contra el Maside, condujo a la Unión Deportiva Ourense a la final de O Couto. El jugador reconoce su sorpresa por la misión que le encomendaron, pero sobre todo se muestra muy contento por las tres dianas y por la posibilidad de asistir al duelo que todos quieren jugar en el fútbol provincial.

- Tres goles en seis minutos. Qué manera de subirle el listón a los delanteros.

- Está claro que mi rol en el equipo no es ese ni mucho menos, pero fue una alegría tremenda. Fue todo muy rápido y, cuando entra el tercero te dices, joder qué bien.

- ¿Qué pensó cuando desde el banquillo le enviaron al área?

- Me sorprendió, la verdad, porque fue algo que nunca se había dado. En un primer momento pensé que era una indicación para ajustar algo, pero no, la orden era que me fuese para arriba. Estábamos atacando con mucha gente, sobrábamos en las vigilancias y había que darle continuidad en los balones directos con Joni, una vez que se fue Hugo. Estaba tocado por la varita y se aprovechó.

- ¿Temió por la clasificación ante un Maside que aguantó con firmeza hasta el primer gol?

- Son un equipo competitivo. Lo demostraron en Primera Regional, porque el Velle no les ganó ni en la ida ni en la vuelta en la liga. Estaba claro que nos iba a costar por el resultado de la ida y más al ponerse por delante. Con el 1-0 ya sabes que habrá que remar. Dominamos desde el principio, con algunas fases de falta de profundidad, pero la premisa era meterle ritmo y tener paciencia hasta que no pudiesen ajustar y que aparecieran espacios. Por suerte, fue lo que pasó.

- ¿Es su primera final?

- Sí, en sénior, es la primera. Siempre es algo bonito porque en la ciudad y en el fútbol provincial es un partido del que se habla. Al no haber ya fútbol hay muy buen ambiente y, además, estoy muy contento y me hace mucha ilusión jugarla porque dos mis mejores amigos están en el Velle, Oute y Álex, el preparador físico y el segundo entrenador.

- El rival es el más incómodo.

- Han eliminado al Bande, que es un equipo al que conocemos bien y al que sabemos lo que cuesta ganarle. Si ellos lo hicieron, significa algo. Por lo que les pude ver este año, son un equipo al que le gusta jugar y atacar, con buenos momentos. Será un partido bonito porque nadie se va a guardar nada.

- ¿Queda combustible?

- Está claro que son 38 partidos, más los de Copa, aunque no todos los jugaron todos, y ya son muchos meses. El último tramo ha sido exigente, de mucha lucha, con partidos intensos y, el que más o el que menos, canta por algún sitio. Es algo normal a la altura de temporada en que estamos. Ahora ya es más importante recuperar bien para lo que queda que entrenar.