El factor mental ante el Guadalajara

«Venimos de un partido donde todos daban por hecho que íbamos a perder y ahora afrontamos uno en el que todo el mundo entiende que hay que ganar. Será clave manejar eso». Esta es la reflexión que deja el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, de cara al encuentro que su equipo disputará este sábado (17.30 horas, pabellón de O Gatañal) ante el Sanicentro Guadalajara. El entrenador pontevedrés alude a la importancia del factor mental para poder ofrecer un buen rendimiento ante los alcarreños.

«La relevancia de la cabeza es evidente, está ahí y debemos saber gestionarlo», afirma, en un duelo al que su rival llegará con una notable necesidad de puntuar. «Es un partido peligroso, porque llegan con el casillero de victorias a cero y buscando la primera con muchas ganas, mientras que nosotros queremos firmar la segunda», manifiesta Domínguez, que también añade que «son un rival peligroso, exigente como pasa siempre en esta categoría».

Siete equipos en un pañuelo

El hecho de que los de Juan Carlos Requena sean colistas y uno de los equipos llamados a priori a pelear por evitar el descenso le confiere otro toque especial al partido, el de la necesidad. Con la Liga Nexus Asobal aún en sus albores la igualdad en la zona baja es absoluta, con el Guadalajara último sin puntuar y el Frigoríficos metido en un grupo de seis equipos con dos puntos en el que también se encuentran Rebi Cuenca, Viveros Herol Nava, Caserío Ciudad Real, EON Alicante y Bada Huesca.

Del conjunto alcarreño Domínguez asegura que aunque haya cambiado algunas piezas con respecto a la pasada temporada, el estilo de juego no ha diferido en exceso. «Espero un equipo muy competitivo, agresivo y muy acostumbrado a estar en estas situaciones, a pelear por la permanencia. Ellos están cómodos, entre comillas, en este tipo de situaciones», recalca el técnico del Cangas. «Si hay algo que se puede decir de los equipos de Requena –manifiesta Domínguez– es que juegan de manera colectiva. Juegan bien al balonmano y explotan muy bien los recursos de los que disponen».

En cuanto a la resaca del choque ante el Fútbol Club Barcelona, el preparador pontevedrés analiza que «tuvimos fases buenas y otras en las que nos costó, en las que cometimos errores en el lanzamiento, pérdidas, y ellos te las castigan con contragolpes». Esos buenos momentos se concentraron, sobre todo, «en el inicio y en el siete contra seis de la recta final del primer tiempo, que nos permitió acercarnos. Luego la segunda parte ya fue más deslucida».

El otro aspecto positivo de la visita al recientemente proclamado campeón del mundo de clubes fue la presencia en el Cangas de numerosos jugadores salidos del filial Automanía Luceros, con el debut de Iago Iglesias y la presencia de Juan Rodríguez, Mateo Pallas y Martín Fuentes sumándose a los ya habituales Pablo Castro o Manu Pérez. «Lo veo como algo muy positivo. Se lo merecen por el trabajo que están haciendo y creo que el club crece con este tipo de cosas, porque son jugadores que antes o después darán el paso al primer equipo», valora Quique Domínguez.

Pendientes de la enfermería para el duelo del sábado

Con un ojo puesto en la pista y otro en la enfermería. Así prepara el Frigoríficos del Morrazo su encuentro del próximo sábado ante el Sanicentro Guadalajara, con la aspiración de recuperar a los tres jugadores tocados –Martín Gayo, Arón Díaz y Javi García– que se perdieron el choque del Palau Blaugrana ante el Fútbol Club Barcelona. De todos ellos es el extremo lalinense el que se encuentra en unas condiciones más óptimas, una vez ha superado sus molestias musculares en la zona intercostal.

También ha mejorado bastante Martín Gayo, aunque todavía tiene alguna molestia en el tendón rotuliano de una de sus rodillas. Con todo, la presencia de ambos es prácticamente segura para el duelo frente al conjunto que dirige Juan Carlos Requena. Más difícil lo tendrá Javi García, que evoluciona favorablemente de su lesión en el hombro derecho, fruto de una caída en el partido ante el Viveros Herol Nava. Con todo, apurará sus opciones para intentar estar en la lista. En caso contrario, todas las papeletas apuntan a que Juan Rodríguez repita en la lista.