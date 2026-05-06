El Cigarrán Sailing Team, segundo en la Extreme Match Race International de Rumanía

El Cigarrán Sailing Team logró la segunda posición en la Extreme Match Race International, que se disputó en el entorno del Limanu Life Harbour, en aguas del Mar Negro, en Rumanía. La embarcación que compite bajo la grímpola del Club Social Moaña Mar completó una gran actuación en esta prueba, que contó con ocho participantes de España, Italia, Bulgaria y la anfitriona Rumanía, convocados todos ellos bajo criterios de ranking internacional. La victoria final fue para el barco italiano liderado por Rocco Attili.

Los de O Morrazo firmaron una tarjeta de nueve victorias y seis derrotas (tres de ellas por bandera negra, por descalificación) en los 15 enfrentamientos de una competición con un formato exigente. Una primera fase con dos rondas completas de todos contra todos dio paso a semifinales al mejor de dos regatas y una final. En total eran 30 duelos de aproximadamente 17 minutos condensados en apenas 48 horas. El campo de regatas también tenía su complejidad, en plena desembocadura del río Balta Limanu y con la combinación del agua dulce con la salada.

El choque decisivo para el Cigarrán Sailing Team llegó ante el equipo rumano del Matache, con una de las mejores actuaciones de los gallegos, que se encontraron en la semifinal con otro barco rumano, el Cordeneau. Con vientos de 18-19 nudos y con inferioridad numérica -tres tripulantes contra cinco, ya que el barco moañés llegada con la baja de Manuel Martínez, que dejaba solos a Roberto Telle, Óscar Comesaña y José Cigarrán- el Cigarrán Sailing Team cayó en la primera manga. Pero luego supo amortiguar su menor potencia con su mayor velocidad, evitando los contactos, separándose de su rival, para equilibrar primero la serie y llevarse posteriormente la manga de desempate.

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En la gran final las condiciones meteorológicas empeoraron, con rachas de entre 23 y 25 nudos de intensidad y un mar complicado. El equipo moañés acabó cediendo y perdió 0-2 ante la embarcación italiana, acusando la exigencia de una competición en la que rindió a muy alto nivel.