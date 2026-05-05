Valeria Soto y Sira Ferreira, del Club Patiño, hacen podio en el Open de Londres y la President's Cup

Las deportistas del Club Taekwondo Patiño Valeria Soto y Sira Ferreira se subieron al podio en la doble cita internacional que tuvieron el pasado fin de semana, con el Open de Londres y la President's Cup 2026, disputada también en el Lee Valley Arena de la capital británica. Las dos taekwondistas compitieron en la categoría de trío cadete en la modalidad de poomsae junto a su compañera Inés Casal, del Club Neka, para triunfar en ambos torneos. El sábado en el Open de Londres lograron la segunda plaza y el domingo en la President's Cup consiguieron la victoria y subirse a lo más alto del cajón.

Este último torneo sirvió también para probar la categoría individual, con las dos morracenses realizando tres rondas para acabar cediendo únicamente ante las finalistas del torneo. Fue una notable experiencia en esta modalidad en la que tomaron parte 46 deportistas y en la que Soto y Ferreira finalizaron su participación en la quinta plaza.

Virginia Sixto, por su parte, también cerró con una meritoria quinta posición en categoría Máster 1 su presencia en los dos torneos. En cambio, no pudo participar en Sénior 1 Sara Pena, que ya está clasificada para el Campeonato del Mundo con su trío.

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La próxima cita del calendario competitivo será el Open Internacional de España, que se celebrará el 24 de este mes en Ciudad Real. La cita reunirá a una nutrida participación del Patiño, representando tanto al club como a la selección gallega.