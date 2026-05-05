Las cuentas del Frigoríficos: 180 minutos para certificar la salvación y cinco rivales directos

La permanencia está a solo 180 minutos. El Frigoríficos del Morrazo afronta las tres últimas jornadas de la temporada en la Liga Nexus Asobal con el objetivo de certificar la salvación. Por delante tendrá a Bidasoa, Caserío Ciudad Real y Ángel Ximénez Puente Genil, el primero y el último de ellos en su feudo de O Gatañal. Con el Guadalajara fuera de la ecuación -ya es matemáticamente equipo de División de Honor Plata tras los resultados del fin de semana- solo quedan dos plazas a evitar, una de descenso directo y otra de promoción. Sus rivales en esta lucha serán Villa de Aranda, el propio Puente Genil, Viveros Herol Nava, Bada Huesca y, en menor porcentaje de posibilidades, el Rebi Cuenca. Este es el calendario que aguarda a todos ellos.

Frigoríficos del Morrazo (19 puntos)

El equipo de Quique Domínguez se mide este fin de semana a un Bidasoa que está pugnando por la segunda plaza del campeonato. Un duelo a priori desigual que los de O Morrazo tratarán de equilibrar con el factor cancha que supone jugar en O Gatañal, en donde los locales han encadenado tres victorias para doblegar a EON Alicante, Villa de Aranda y Rebi Cuenca. Un triunfo combinado con una derrota del Huesca en Torrelavega permitiría al cuadro morracense eludir de modo definitivo el descenso directo y al menos mantener la distancia con respecto a la plaza del playout.

Después del parón el Frigoríficos visitará a un Caserío Ciudad Real que, si bien ha ofrecido un buen nivel como local, ya ha cumplido con creces en la temporada de su regreso a la élite, con la permanencia en el bolsillo, y piensa ya en una próxima campaña en la que será uno de los animadores, con incorporaciones como el pivote Plaza, el Hispano Jorge Maqueda o el meta del Valladolid Juan Bar. Lo ideal sería tener todo resuelto antes de una última jornada de Liga en la que al Cangas le quedaría una bala más, la de la visita de un Puente Genil al que aventaja en dos puntos y al que ya ganó en cancha cordobesa (28-34). Ese encuentro sí que sería una auténtica final para ambos. Los cangueses tienen ganado el golaverage con Huesca y Cuenca, y perdido con Nava y Aranda.

Rebi Cuenca (21 puntos)

Aunque su permanencia todavía no es matemática, muy mal deberían dársele las cosas a los de Lidio Jiménez para caer a descenso o promoción. Mejor, porque su calendario no parece el mejor. Recibe en su casa -en donde ha cosechado la práctica totalidad de sus puntos- a Granollers y Bidasoa, que pelean por el subcampeonato. Y fuera tiene una salida asequible, en el derbi ante un Guadalajara que ya está descendido. Pero los conquenses solamente han sumado un punto a domicilio en la presente campaña.

Villa de Aranda (19 puntos)

Los castellanos podrían dar un paso casi definitivo hacia sus objetivos este próximo fin de semana, en el partido que juegan ante el Caserío. En casa están mostrando una tremenda fortaleza en las últimas semanas, derrotando de forma consecutiva a Valladolid, Cuenca y Granollers. Luego tienen una visita a otro de los implicados en la batalla por la salvación, el Puente Genil, y acabarán su andadura en cancha del Ademar León.

Manu Pérez es defendido por un rival en el partido entre el Puente Genil y el Cangas. / Estefanía Hernández

Puente Genil (17 puntos)

A priori es uno de los grandes rivales del Cangas, tanto por el hecho de tener momentáneamente el golaverage a favor, como por enfrentarse en la última jornada de Liga. Los de Toni Malla se jugarán sus opciones a domicilio, ya que visitan este fin de semana al Atlético Valladolid, además de al Cangas en la citada jornada 30. Entre medias reciben a un Villa de Aranda que habrá que ver en qué situación llega a este duelo. El Puente Genil ha echado el resto en materia de fichajes para este tramo decisivo del campeonato. Si para el arranque de la segunda vuelta llegó el veterano meta Bombom Almeida, en este último mes han llegado otros tres refuerzos para renovar completamente la primera línea: el central Gonçalo Ribeiro y los laterales Daniel Vieira y Nori Benhalima. Es más, de cara al año que viene ya ha cerrado la contratación de otro portero como Matej Asanin.

Viveros Herol Nava (17 puntos)

Actualmente en puesto de promoción, el conjunto navero llega apurado a la recta final del campeonato. Para comenzar este sprint definitivo visitará la cancha de un Logroño que está en buena forma, que en su feudo es poco menos que intratable, y que opta al subcampeonato (de hecho es segundo ahora mismo). Posteriormente le tocará recibir a un EON Alicante que ya ha hecho los deberes este año y, en la última jornada afrontará un derbi ante el Valladolid en Huerta del Rey, con los locales sin jugarse nada más que la honrilla.

Bada Huesca (17 puntos)

A priori, por puntuación y calendario, es uno de los equipos que más complicado lo tiene. Los oscenses, que han ganado dos de sus últimos cuatro enfrentamientos (ante Nava y Guadalajara), juegan este fin de semana en el pabellón Vicente Trueba ante el Bathco Torrelavega, y en la siguiente jornada reciben al Logroño en su casa, en dos duelos de gran exigencia. Su despedida de la liga regular será a domicilio ante un Alicante que ya ha cumplido con una gran campaña.