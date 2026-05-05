La Asobal asumirá las retransmisiones televisivas tras el cierre de LaLiga+ el 30 de junio

La Liga Asobal ha anunciado que asumirá a partir del 30 de junio las retransmisiones televisivas de su competición tras conocer el cese de la plataforma LaLiga+, que las ha ofrecido en las últimas temporadas. En un comunicado hecho público esta mañana el colectivo asegura que impulsará el desarrollo de su propia plataforma OTT, para lo cual ha abierto un concurso para que los diferentes proveedores tecnológicos presenten sus propuestas. El objetivo es crear una infraestructura digital para que la Asobal explote de forma directa sus contenidos con modelos de suscripción y de pay per view (pagar por ver), además de distribuir la señal a terceros.

El modelo tendrá un carácter híbrido con contenido en abierto para generar visibilidad y otro exclusivo bajo sistemas de pago, con vistas a mejorar el acceso a los contenidos, «reforzar la relación con los aficionados y optimizar las vías de generación de ingresos». En paralelo, la Asobal ha incorporado como asesor estratégico en el ámbito audiovisual a Zenon Sports Consulting.