Balonmano | Liga Nexus Asobal
La Asobal asumirá las retransmisiones televisivas tras el cierre de LaLiga+ el 30 de junio
La idea es crear una plataforma propia con parte de contenido en abierto y otra parte de pago
La Liga Asobal ha anunciado que asumirá a partir del 30 de junio las retransmisiones televisivas de su competición tras conocer el cese de la plataforma LaLiga+, que las ha ofrecido en las últimas temporadas. En un comunicado hecho público esta mañana el colectivo asegura que impulsará el desarrollo de su propia plataforma OTT, para lo cual ha abierto un concurso para que los diferentes proveedores tecnológicos presenten sus propuestas. El objetivo es crear una infraestructura digital para que la Asobal explote de forma directa sus contenidos con modelos de suscripción y de pay per view (pagar por ver), además de distribuir la señal a terceros.
El modelo tendrá un carácter híbrido con contenido en abierto para generar visibilidad y otro exclusivo bajo sistemas de pago, con vistas a mejorar el acceso a los contenidos, «reforzar la relación con los aficionados y optimizar las vías de generación de ingresos». En paralelo, la Asobal ha incorporado como asesor estratégico en el ámbito audiovisual a Zenon Sports Consulting.
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad
- Caballero anuncia el calendario y qué vehículos podrán acceder sin multa a las zonas de bajas emisiones de Vigo
- Estas son las calles que limitarán las cuatro zonas de bajas emisiones de Vigo
- Aquellos maravillosos años universitarios de los candidatos
- Encuesta: ¿Quién ganará las elecciones al rectorado de la UVigo?
- Las Cíes, de paraíso natural a infierno viral