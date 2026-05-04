El Frigoríficos, pendiente de la clavícula de su MVP, Santi López

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro regresa hoy a los entrenamientos para preparar su próximo encuentro en O Gatañal. A los cangueses les tocará una vez más cerrar la jornada de la Liga Nexus Asobal: el domingo a las 18.30 horas ante el Bidasoa Irún, uno de los cuatro equipos que está en la pelea por el subcampeonato liguero. El equipo afronta esta jornada pendiente del estado de su particular MVP, Santi López. El jugador madrileño tuvo que retirarse antes de concluir el partido ante Granollers por un golpe en la clavícula izquierda. Este lunes se sometió a una resonancia magnética en las instalaciones del Hospital Ribera Povisa, uno de los patrocinadores del club, y ahora está a la espera de conocer los resultados.

La Asobal encara las tres últimas jornadas de liga con algunas incógnitas ya resueltas. Una de las plazas de descenso directo ya está adjudicada: el Sanicentro Guadalajara perdió este fin de semana en su duelo directo ante el Huesca (29-24) y se queda con 11 puntos, a seis puntos de los oscenses, Nava y Puente Genil, todos con 17. Quedan seis puntos por disputar y los alcarreños tienen el gol average perdido con sus rivales directos. Al mismo tiempo ya se conoce la identidad de uno de los nuevos equipos de Asobal para la próxima temporada: el Cajasol Proin Sevilla consiguió el ascenso directo a la máxima categoría del balonmano español como campeón de la División de Honor Plata, con una jornada aún por disputar.

Este fin de semana todos los equipos implicados en la zona baja de Asobal tendrán encuentros ante rivales complicados. El Cangas recibe al Bidasoa Irún, el Bada Huesca jugará en la pista del Bathco Torrelavega y el Viveros Herol Nava visitará al Dicoperbal Logroño. Tres conjuntos de la zona alta que están peleando por el subcampeonato. Por su parte, el Puente Genil, que viene de empatar 25-25 en su cancha ante EON Horneo Alicante, se desplaza a Valladolid.

El Frigoríficos, que tiene 19 puntos, parte con la teórica ventaja de que es el único que jugará en su pista, justo en el momento en el que ha recuperado la magia del factor O Gatañal con tres triunfos consecutivos ante su afición. Este fin de semana no se decidirá la salvación, pero los cangueses sí que pueden dar un paso de gigante. Una victoria ante el Bidasoa y una derrota del Huesca en Torrelavega servirían para escapar de la segunda plaza de descenso directo: la diferencia con los aragoneses sería de cuatro puntos con solo dos jornadas por delante y el Cangas tiene el gol average a su favor. En el partido de ida ganó 32-27 en O Gatañal y en el de vuelta hizo lo propio en Huesca, 30-31 con un gol sobre la bocina de Samu Pereiro.

La directiva del Frigoríficos del Morrazo trabaja para organizar una nueva previa de cara al encuentro del domingo ante el Bidasoa. El objetivo es que las gradas de O Gatañal vuelvan a registrar el espectacular ambiente de las últimas jornadas e impulsar al equipo para lograr la que sería cuarta victoria consecutiva como local después de las conseguidas ante Alicante, Villa de Aranda y Cuenca.

Un buen resultado permitiría además a los cangueses afrontar con mayor tranquilidad el próximo parón liguero. La selección española se concentrará a partir de este domingo en Madrid para luego viajar a Buenos Aires, donde jugará dos encuentros ante Israel con el billete para el próximo Campeonato del Mundo de Alemania en 2027 en liza. Así, el fin de semana del 16 y 17 de mayo no habrá competición. El siguiente compromiso del Frigoríficos sería ya el viernes 22 de mayo a las 21.00 horas en Ciudad Real, una jornada con horario unificado.