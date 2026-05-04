Los equipos de la base del Cangas afrontan los sectores nacionales

Los equipos de la base del Balonmán Cangas comienzan este fin de semana la disputa de los sectores nacionales correspondiente al Campeonato de España. Los primeros en entrar en liza serán los juveniles y los infantiles masculinos.

El Buenas Migas Luceros ejercerá como local en el sector juvenil. El equipo entrenado por Rodrigo Mariño arrancará el viernes a las 20.30 horas ante el Tolosa Eskubaloia; el sábado se medirá a las 19.30 horas al Academia Bm. Alcobendas 1JM y cerrará la fase el domingo a las 13.00 horas ante el Abanca Ademar León A.

Noticias relacionadas

Por su parte, el As Casiñas Luceros, entrenado por Adrián Menduíña, disputará el sector infantils masculino en el pabellón La Arena, en Gijón. Los cangueses debutarán el viernes a las 19.00 horas ante el Guadalajara. El sábado se medirá Palautordera-Salicru Verd de la provincia de Barcelona y cerrará la fase el domingo ante el equipo anfitrión, el Juanfersa Gijón A, a las 12.00 horas.