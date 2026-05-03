Fútbol | Tercera Futgal
El Rápido Bahía se despide de su afición con una goleada al Mosteiro (7-0)
Los de Aldán consiguen un resultado abultado, con un triplete de Brais
Redacción
El Rápido Bahía se despide de la temporada en el campo de San Amaro con una contundente goleada: 7-0 al Mosteiro. Un resultado abultado, pero que de poco sirve a los de Aldán. Hace ya varias jornadas que se quedaron sin opciones de pelear por la fase de ascenso.
El encuentro llegó al descanso prácticamente decidido para el Bahía, que ganaba 3-0 gracias a goles de Hugo Martínez, Junior Dos Santos y Brais Cortegoso. Este último anotaría dos tantos más en el segundo tiempo para completar un triplete. Otro de los goles fue conseguido por Rubén Vizoso y el 5-0 fue un tanto en propia meta de los visitantes.
El Rápido Bahía cerrará la competición el próximo fin de semana en el campo del Poio, ya clasificado para la fase de ascenso.
Ficha Técnica
Rápido Bahía (7): Quiroga, Hugo, Junior, Alberto (Leites, min.67), Eloi (Sergio, min.61), Gonzalo (Gael, min.67), Iago, Rubén, Abraham (Cancelas, min.61), Brais y Óscar.
Mosteiro (0): Alejandro, Ferreño, Lojo, Mosteiro (José Manuel, min.45), Somoza Cendón, Rial, Campos, Grigorio (Miguel Ángel, min.22), Rivas (José Antonio, min.45) y Rey (Vega, min.61).
Goles: 1-0, min.22: Hugo Martínez. 2-0, min.39: Junior. 3-0, min.41: Brais. 4-0, min.67: Brais. 5-0, Alejandro (pp). 6-0, min.87: Rubén. 7-0, min.89: Brais.
Árbitro: Martín Touriño. Amonestó por el Bahía Gael y por el Mosteiro a Cendón. Expulsó con roja directa a Vega en el minuto 90.
Incidencias: Partido de la jornada 29 de Tercera Futgal, disputado en el campo de San Amaro (Aldán)
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