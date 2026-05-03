Fútbol / Segunda Futgal
El Combarro acaba con la racha del Bueu en 15 minutos locos
Los locales, que se jugaban mantener su puesto de ascenso directo, no fallan al anotar tres goles consecutivos en la segunda mitad
Redacción
Bueu
El CD Bueu no pudo este domingo contra el Atlético Combarro, el segundo clasificado de la categoría.
Los bueueses, que llegaban en buena racha al partido tras encadenar por fin dos victorias consecutivas, aspiraban a prolongar el buen momento. Y en la primera parte aguantaron bien ante un Combarro que no podía fallar para mantenerse en los puestos de ascenso directo. Fue tras la hora de juego cuando llegaron los 15 minutos de inspiración locales. Iván Mallo marcó en el minuto 62 y Diego Patiño puso tierra de por medio en el 76. Casi sin tiempo para recuperarse, el Bueu vio como Hergen Andrés ampliaba la ventaja. El marcador ya no se movería.
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