Fútbol / Preferente Futgal
El Moaña busca, en el derbi contra el Beluso, sellar la salvación
Los locales hacen números para certificar la permanencia lo antes posible, mientras los bueueses afrontan sin presión las tres últimas jornadas
El CD Moaña y la CD Beluso disputan este domingo el último derbi de la temporada, a las 18.30 horas, en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal. La cita llega en la antepenúltima jornada de la Preferente Futgal, con los visitantes ya salvados y los locales todavía pendientes de sellar la permanencia.
El Moaña, situado solo dos puestos por debajo del Beluso en la clasificación, podría dejar la salvación muy encarrilada si gana y no lo hacen Cented Academy y Choco.
El entrenador del CD Moaña, Rafael Vázquez, no podrá contar con los defensas Chisco, Emmanuel y Juan, por lo que afronta el encuentro con la zaga mermada. Aun así, el técnico asegura que el equipo llega motivado: «Tenemos muchas ganas. Nos queda una cuenta pendiente en casa, porque esta temporada hemos mostrado mayor solidez fuera». La pasada jornada, el conjunto moañés empató 2-2 en el campo del Antela, en Xinzo.
El CD Beluso, por su parte, viene de perder 1-2 ante el Valladares. Con 41 puntos y en el 11.º puesto de la clasificación, los bueueses ya tienen asegurada la permanencia. En estas tres últimas jornadas, el objetivo será «disfrutar y acabar lo mejor posible la temporada», señala su entrenador, Bruno Gago.
Sin la presión de la permanencia y con la garantía de seguir al menos una temporada más en Preferente Futgal en la que quiere asentarse, la CD Beluso afronta el derbi de este domingo con todos sus jugadores disponibles.
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