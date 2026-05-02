El Alondras vuelve a casa para despedirse de su afición ante el Viveiro

El Alondras regresa al Campo do Morrazo para disputar ante su afición el último partido en casa de la temporada. El club aprovechará la cita para recordar, con una ofrenda floral, a cuatro aficionados de la entidad fallecidos en los últimos años.

Este domingo, a las 18.00 horas, el conjunto cangués recibe al Viveiro. Con la permanencia ya asegurada, el entrenador, Rafa Villaverde, insiste en que el equipo debe salir motivado al terreno de juego para «intentar resarcirnos de la derrota de la semana anterior». El objetivo de los alondristas, añade, pasa por «intentar subir algún puesto en la clasificación en estas dos últimas semanas».

Villaverde no podrá contar con Yelco, baja de larga duración, ni con Javi Pereira. Aunque varios jugadores arrastran molestias, en principio los 18 efectivos restantes entrarán en la convocatoria.

El Alondras llega a la cita tras caer con claridad ante el Lugo B por 0-4. El Viveiro, por su parte, suma 35 puntos y ocupa la decimocuarta posición, por lo que todavía pelea por evitar el descenso. Los lucenses también vienen de perder, en su caso por 2-0 en el campo del Estradense.

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El técnico alondrista espera un Viveiro «muy sólido». «Es un equipo que concede muy poco y, además, se está jugando el descenso. Necesita ganar para que el Silva no lo adelante y porque en la última jornada se mide al Compostela, que se jugará el ascenso», señala Villaverde. El conjunto viveirense teme quedar en una posición que, por los posibles arrastres, pueda enviarlo a Preferente Futgal.