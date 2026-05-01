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Liga Keniata de Moaña

El Lirón Store recobra una semana después el mando de la Segunda División

Venció al Máikel&Best y aprovechó la derrota del Inmobiliaria Grupró

Equipo del Piscicasa FC, de la Liga Keniata de Moaña.

Equipo del Piscicasa FC, de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

César Collarte

Moaña

El Lirón Store recuperó tan solo una semana después el liderato de la Segunda División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña, en una jornada en la que se impuso de forma ajustada por 3-2 al Máikel&Best y en la que aprovechó el pinchazo del Inmobiliaria Grupró. Este, tras haber goleado a su gran rival tan solo siete días antes, cayó de forma sorpresiva por 5-6 ante el Electricidad Bermúdez.

Lo que parece claro es que ambos equipos serán los que se jueguen el título de la categoría, toda vez que el tercero en liza, el Semilla Negra/Tiembla Maruxa, no pudo pasar del empate ante el Malasangre Hair Studio, lo que hace que se quede a ocho puntos del liderato.

Resultados y clasificación de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña.

Resultados y clasificación de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña. / FDV

En el resto de encuentros del fin de semana el Kanillas Athlétic derrotó al A Chalana de Kuman en la zona baja, mientras que Piscicasa FC y Fermonavi/Nexohaüs se alzaron con sendas victorias ante Bar Anxo y Rápido de Jalleira.

En la Primera División el Restaurante As de Guía resolvió con relativa comodidad un complicado choque ante el Getelec/Soluzión Enerxética, que se descuelga de este modo de la lucha por el campeonato. Sufrieron algo más los dos principales perseguidores del líder. El Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña venció al Decoraciones Fernández por 6-4, mientras que el Persianas Morrazo hizo lo propio por 4.3 ante el A Camelia/A Carriola. Dos puntos separan a los tres primeros.

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El AP Training, por su parte, firmó la goleada de la jornada ante el RB Academy (17-3) para auparse a la cuarta posición. Por abajo A Centoleira y Northcoast firmaron tablas.

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