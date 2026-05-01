El Frigoríficos se descose en cinco minutos ante el Granollers

Un horrible final de primer tiempo y las pérdidas de balón hipotecaron las opciones del Frigoríficos del Morrazo de sacar algo positivo de su duelo ante el Fraikin Granollers, que perdió por 33-25 tras haber competido a los vallesanos durante 25 minutos. La escuadra que dirige Quique Domínguez volvió a pecar de inconsistencia en su juego y no pudo hacer valer el buen partido de Ivan Panjan, que sobresalió con 15 paradas y alimentó las esperanzas de remontada de los suyos en el segundo periodo. La lucha por la permanencia continúa para los cangueses, que todavía tienen por delante tres jornadas en las que se medirán a Bidasoa, Caserío Ciudad Real y Ángel Ximénez Puente Genil.

El Cangas no entró mal a un partido que en esos compases iniciales estuvo marcado por la tremenda calidad de Marcos Fis, autor de los cuatro primeros tantos de los suyos. Los visitantes se pusieron 1-2 gracias a su velocidad antes de que el internacional español empujase a los suyos hasta el 5-3. Eso no amilanó a los de Domínguez, que volvieron a tomar el mando gracias a un tanto de Gayo (5-6). Pero a partir de ahí cada ataque se convirtió en una pequeña pesadilla, con pérdidas absurdas que allanaban el camino a los de Antonio Rama. Parcial de 4-0 y el entrenador pontevedrés se veía obligado a detener el choque (9-6, minuto 14).

Deumal, en un nuevo contragolpe, estiró las diferencias (10-6) antes de que el Frigoríficos se confiase primero a Gallardo y luego a Panjan para engancharse de nuevo. El preparador local detenía el encuentro (12-11, minuto 20). El Cangas aguantó a pesar de la exclusión de Pablo Castro y pudo poner el empate pero Quintas erró solo ante Panitti (13-12). Pérez puso poco después el 14-13 y, de modo tan incomprensible como familiar en la presente temporada, los de O Morrazo apretaron el botón de autodestrucción. Tres regalos y un lanzamiento mal seleccionado y el Granollers se anotaba un 4-0 de parcial para irse al descanso con buenas sensaciones (18-13). En solo 30 minutos el Cangas había desperdiciado 18 balones, entre las paradas de Krivokapic (8, y un disparo más fuera) y las pérdidas de balón (9, 5 de ellas de Manu Pérez).

Ivan Panjan celebra una de sus paradas en el encuentro de esta tarde. / Xavier Solanas

Domínguez dio minutos en la reanudación a Valderhaug, que entró con buen pie (19-14) para desdibujarse poco después. Un par de pérdidas, algún error de lanzamiento y el Granollers rompió el partido (24-15, minuto 37). Pudo ponerse a diez, pero el contraataque de Deumal se topó con la madera. Y entonces surgió la figura de Ivan Panjan. El croata sacó un par de balones, activó a la defensa y el Cangas comenzó a creer (24-19, minuto 39, con tiempo muerto de Rama).

A cuatro goles (26-22)

La empresa era poco menos que imposible, sobre todo porque era necesaria una infalibilidad de la que no está dotado el equipo gallego. Se colocó a cuatro (26-22) y en el carrusel de errores de ambos equipos salió perdiendo (28-22, minuto 52, con Quique Domínguez gastando su último tiempo muerto).

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El pontevedrés apostó por el siete contra seis, que salió a la primera (28-23). La exclusión de Urdangarín parecía dar un poco de vida a los cangueses, que se encontraron entonces con un viejo conocido como Luka Krivokapic. El meta sacó dos balones muy claros a Pablo Castro en los seis metros y abrochó la victoria de los suyos. Panjan hizo lo propio antes del final del duelo frente a Fis y Renan, pero los rechaces cayeron en manos del Granollers, que acabó estirando las diferencias para embolsarse el triunfo de forma contundente (33-25).

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