O Morrazo lidera la selección gallega que juega mañana por el título nacional

O Morrazo liderará la selección gallega de fútbol a pie que competirá mañana en Las Rozas por el título del primer Campeonato de España de la especialidad. Hasta cuatro de los nueve jugadores convocados, además del propio seleccionador autonómico, José María Rial, representarán a Galicia en una cita que tendrá un premio añadido. El campeón se clasificará para disputar el Campeonato de Europa de la UEFA Walking Football, que se celebrará el próximo 25 de junio en la localidad suiza de Nyon.

Navarra, Canarias, Asturias y Madrid serán las rivales de Galicia en una liguilla entre todas ellas que permitirá a las dos primeras disputar la gran final. Las normas son ligeramente diferentes a las habituales de esta modalidad impulsada desde Cangas hace ya siete años, con partidos de 20 minutos y una plantilla mixta de nueve futbolistas con casi paridad entre sexos (cuatro mujeres y cinco hombres o bien cuatro hombres y cinco mujeres) y con una edad mínima de 60 años.

Estos requisitos han obligado a tirar de ingenio a José María Rial, que ha convocado a tres cangueses (Rafa Outeiral, Nando Nogueira y Ramón García), un jugador de Domaio (Amancio Costa) y otro de Vigo (Constante Alonso), además de cuatro mujeres como Ana Álvarez, Pili Neira, Ángeles Rodríguez y Ana Santiago). Tres de ellas militaron en el Celta hace más de tres décadas, la otra fue "fichada" en Povisa.

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"Es cierto que el fútbol a pie no está creado para competir, pero nos llamaron para el Campeonato Gallego y esto le da visibilidad. Es un premio y algo para disfrutar", señala Rial, que subraya, no obstante, que "nuestra idea es que este deporte siga siendo inclusivo".