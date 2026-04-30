Miguel Alonso, un moañés en la Brasil de Ancelotti

Miguel Alonso ya ejerce como experto técnico de la FIFA. Y su estreno en este nuevo rol que ha asumido tras haber ejercido previamente como máximo responsable de la preparación física del Valencia y director de alto rendimiento del Olympique de Marsella ha sido por todo lo alto. El entrenador moañés se encuentra desde el sábado en Brasil formando parte de un grupo de trabajo que está prestando asesoramiento a la federación de fútbol de ese país para mejorar su estructura, gracias a la implementación de programas de formación y modelos de entrenamiento. El objetivo último no es otro que el establecer un sistema de trabajo común que interconecte todas las categorías hasta llegar a la selección absoluta.

Alonso ha estado cinco días en la Granja Comary, el impresionante centro de entrenamiento que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Teresópolis, a unos 100 kilómetros de Río de Janeiro. Allí coincidió con el actual técnico de la selección canarinha, Carlo Ancelotti, quien fue el encargado de inaugurar este taller de trabajo, en el que estuvo presente durante toda la jornada del lunes.

Miguel Alonso, arriba quinto por la izquierda, junto a Ancelotti y a los equipos de la FIFA y de la CBF. / RAFAEL RIBEIRO/CBF

De hecho, el entrenador italiano, uno de los más laureados del mundo, con más de una treintena de títulos, entre ellos cinco Champions League, ha sido uno de los grandes valedores del programa, al que luego se han encargado de dar forma el gerente técnico de las selecciones masculinas de la CBF, Cicero Souza, y Diogo Matos, especialista en alto rendimiento y director del equipo de trabajo de la FIFA del que forma parte Miguel Alonso. La intención es impulsar a la que históricamente ha sido una de las mejores canteras del mundo pero que, en los últimos tiempos, no ha acabado de sacar los grandes nombres de otras épocas.

Miguel Alonso (derecha) junto al exfutbolista y actual coordinador de base de la CBF, Claudio «Branco» / FDV

No fue el único rostro conocido con el que ha coincidido el moañés en su estancia en Brasil, que se prolongará hasta el domingo. Miguel Alonso también ha estado con dos nombres históricos de las selecciones brasileñas. Uno de ellos es Claudio Ibraim Vaz, más conocido como «Branco», que fuera lateral izquierdo del equipo campeón del mundo en 1994, y que actualmente ejerce como coordinador de las categorías inferiores. El otro fue Juan Silveira dos Santos, «Juan», exinternacional y ex jugador de Bayer Leverkusen y Roma, entre otros.

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El técnico moañés, que en esta nueva etapa laboral asume funciones de metodología, aprendizaje y rendimiento físico, continuará su labor desde casa a la espera de que la FIFA prepare alguna otra estancia con las federaciones nacionales que requieran de sus servicios con programas similares. En paralelo, Miguel Alonso desarrolla también un proyecto personal para volcar sus conocimientos y experiencia en la materia a través de asesoramiento y mentorías con clubes de fútbol de diferentes categorías.