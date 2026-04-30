Meira y Bueu acogen las próximas citas en trainerillas

Meira y Bueu acogen este fin de semana las próximas citas del calendario de trainerillas, con la disputa de la tercera y la cuarta jornada de la Liga Gallega. La SD Samertolaméu organiza mañana la cuadragésima edición de la Bandera Concello de Moaña de Trainerillas, en una cita que tendrá lugar en la ensenada de Meira a partir de las 17 horas.

Asimismo, se desarrollará también por segundo año la Bandera de Veteranos Aluminios Chapela. Y un día más tarde será el Club do Mar Bueu el que celebre la decimoprimera edición de la Bandera Concello de Bueu.

Félix Juncal y el directivo del Club do Mar Bueu Javier Fariña con una de las banderas de Bueu. / FDV

Las dos citas de trainerillas reunirán clubes de la Territorial Norte y de la Territorial Sur, con alrededor de las 64 embarcaciones y de los 450 remeros. En las dos primeras regatas, organizadas por la SD Tirán y por Ares fueron esos los barcos participantes en las tres categorías a competición, las de cadetes, juveniles y séniors, tanto en su modalidad masculina como en la femenina. Cada una de ellas tendrá su bandera, que se entregará al club que sume más puntos.

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La temporada de trainerillas volverá a ser muy corta, con dos regatas más el próximo fin de semana en A Pobra y Boiro antes del Campeonato Gallego en Meira (16 y 17) y el Nacional en Castro Urdiales (23 y 24).