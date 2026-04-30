Un Frigoríficos rearmado moralmente busca la sorpresa ante el Granollers

El Frigoríficos del Morrazo se mide mañana (19 horas, Palau d'Esports de Granollers, con el arbitraje de los andaluces Murillo Castro y García Sánchez) al Fraikin Granollers en busca de una sorpresa que le permita acercarse un poco más al objetivo de la permanencia. Lo hará en una auténtica prueba de nivel después de haber encadenado dos victorias consecutivas frente a Villa de Aranda y Rebi Cuenca, que han permitido a los de Quique Domínguez tomar aire en la clasificación. Los cangueses suman 19 puntos y han abierto un interesante hueco de tres sobre la promoción (que ocupa el Puente Genil) y de cuatro sobre el descenso (cuyo límite marca el Bada Huesca), además de haberse rearmado anímicamente para la fase decisiva de la temporada.

El Cangas llegará en el que es posiblemente su mejor momento de la temporada. Tres triunfos en las últimas cuatro jornadas -todas ellas en su feudo de O Gatañal- dan fe del estado de forma que atraviesa la escuadra dirigida por Domínguez, que apunta que «no sé si es el mejor, pero sí es cierto que este partido nos llega después de dos grandes victorias ante dos grandes equipos». Resultados que, añade, «nos dan confianza, seguridad, y nos permiten ver con más optimismo el futuro». Eso sí, no esconde que «debemos seguir mejorando porque nuestros dos siguientes partidos son ante rivales de muchísimo nivel serán durísimos», en referencia al duelo de mañana y al siguiente en casa frente al Bidasoa.

El preparador pontevedrés asume la dificultad de doblegar a un Granollers al que, más allá de haber encadenado dos derrotas en Liga (Villa de Aranda) y Copa del Rey (Bada Huesca), define como «un grandísimo rival con una gran plantilla. Es cierto que llega herido y quiere dejar atrás los malos resultados, pero eso le suma un plus de motivación». Las claves de un hipotético triunfo cangués en cancha vallesana pasarán poco menos por completar un encuentro perfecto. «Tendremos que estar a gran nivel, reducir las pérdidas y estar defensivamente muy sólidos y juntos, con muchas ayudas, porque tienen jugadores con mucho desequilibrio. Para ganar hay que hacer un partido muy completo», subraya.

El camino lo han marcado los de O Morrazo en sus últimas victorias, con tramos brillantes de juego como el primer tiempo del pasado sábado frente al Cuenca, pero pasará también por minimizar los minutos menos inspirados, como el segundo tiempo del mismo duelo. En todo caso, la idea es mantener el buen nivel defensivo de estas últimas semanas, intentando explotar más las transiciones a la vez que desplegar un juego ofensivo con seguridad en la circulación de balón y eficacia en los lanzamientos. Domínguez repetirá la convocatoria de las últimas jornadas, con los porteros Panjan y Mateo; los centrales Pérez y Santi López; los laterales Pereiro, Valderhaug, Ludman, Rivero y Gayo; los pivotes Quintas, Pablo Castro y Javi García; y los extremos Arnau, Fuentes, Gallardo y D'Antino.

Enfrente estará un Granollers del que el técnico cangués destaca «por encima de todo el enorme talento de muchos de sus jugadores, algunos de ellos muy jóvenes», además de ser un equipo «muy completo, que defiende bien, que corre muy bien. Tiene muy bien trabajadas todas las fases del juego, y si cometes errores y tienes pérdidas de balón las aprovechan muy bien, con la velocidad de sus extremos, con una gran segunda oleada, con algunos jugadores con una vocación ofensiva extraordinaria, como Marcos Fis o Ferrán Castillo».