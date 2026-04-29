El Club de Mar Ría de Aldán-Gandón consigue seis medallas en Verducido

El embalse de Verducido fue escenario este fin de semana de la primera competición de la Liga Provincial de Pontevedra «O Noso Club 2026», en la que el Ría de Aldán-Gandón logró seis podios. La prueba estaba dirigida a las categorías de promoción –prebenjamines, benjamines y alevines– y a infantiles.

En la categoría de prebenjamín en modalidad de K1, el jovencísimo Leo Dasilva consiguió una medalla de bronce para el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón.

En la categoría infantil el club cangués copó los dos primeros puestos del podio de infantil B en la modalidad de C1, con victoria para Valdo Curra y un segundo puesto para Carlos Pérez.

El Ría de Aldán-Gandón consiguió otra medalla en la modalidad de canoa con el segundo puesto de Lucas Caride, en infantil A C1.

La relación de medallas se completó con dos terceros puestos: Naiara Tiebo en K1 para infantiles A y Tiago Reguera en K1 de infantiles B.