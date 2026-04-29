Piragüismo | Liga Provincial de Pontevedra
El Club de Mar Ría de Aldán-Gandón consigue seis medallas en Verducido
Valdo Curra y Carlos Pérez fueron primero y segundo en la final de infantil B en C1
El embalse de Verducido fue escenario este fin de semana de la primera competición de la Liga Provincial de Pontevedra «O Noso Club 2026», en la que el Ría de Aldán-Gandón logró seis podios. La prueba estaba dirigida a las categorías de promoción –prebenjamines, benjamines y alevines– y a infantiles.
En la categoría de prebenjamín en modalidad de K1, el jovencísimo Leo Dasilva consiguió una medalla de bronce para el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón.
En la categoría infantil el club cangués copó los dos primeros puestos del podio de infantil B en la modalidad de C1, con victoria para Valdo Curra y un segundo puesto para Carlos Pérez.
El Ría de Aldán-Gandón consiguió otra medalla en la modalidad de canoa con el segundo puesto de Lucas Caride, en infantil A C1.
La relación de medallas se completó con dos terceros puestos: Naiara Tiebo en K1 para infantiles A y Tiago Reguera en K1 de infantiles B.
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