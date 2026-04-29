El Alondras vuelve a su campo para despedir la liga y homenajear a sus socios

El Alondras regresará este fin de semana al campo de O Morrazo para despedir la temporada. Será una forma de homenajear a su masa social, que lo ha acompañado durante estos seis meses de «exilio» en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal de Moaña, donde el club cangués jugó sus encuentros como local debido al estado del césped artificial de su feudo. Si todo transcurre según lo previsto, los alondristas podrán estrenar para la campaña 2026/27 un nuevo tapete en O Morrazo.

El partido de este fin de semana ante el Viveiro será el penúltimo de la actual liga y el último que el conjunto entrenado por Rafa Villaverde disputará como local [luego le quedará visitar al Barbadás, el 10 de mayo]. Por eso la directiva del Alondras ha decidido que nada mejor que regresar a casa para echar el cierre a la temporada. «Será un día de homenaje al socio para tener un detalle con nuestra afición después de todos los inconvenientes de esta campaña», explica el presidente del club, Rafa Outeiral.

Una de las acciones que se ha puesto en marcha es que cada socio puede retirar hasta dos invitaciones para llevar a dos acompañantes al partido del domingo ante el Viveiro, que está programado para las 18.00 horas. Este jueves la plantilla tiene previsto volver a entrenarse en el campo de O Morrazo para adaptarse de nuevo a las condiciones del terreno de juego de cara al encuentro contra los lucenses y poder brindar una victoria a sus aficionados como despedida de esta liga.

La última vez que el Alondras jugó en O Morrazo como local fue el 9 de noviembre ante el Boiro, un encuentro que finalizó con un empate a dos goles. Desde aquella fecha la directiva optó por adelantar su mudanza al campo Iago Aspas Juncal de Moaña ante el estado de su terreno de juego, que estaba pasando factura a los futbolistas en forma de continuas lesiones musculares, y ante la previsión de un pronto inicio de los trabajos para la sustitución del césped artificial.

Esta última previsión no se llegó a cumplir. Primero porque la empresa que había presentado la mejor oferta no se ajustaba al proyecto. Y luego por un invierno marcado por la sucesión de temporales y borrascas de alto impacto que impidió comenzar la obra. Ahora el arranque está programado para la segunda quincena del mes de mayo, con un plazo de ejecución de un mes.

Estexie «exilio» del Alondras en Moaña se prolongó durante un total de once encuentros. Una serie que comenzó con siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota –incluyendo cuatro triunfos seguidos– y que impulsó al equipo de Rafa Villaverde a engancharse momentáneamente a los puestos de promoción. Un sueño que se desvaneció durante las últimas semanas, en parte por el impacto anímico que tuvo en la plantilla la lesión de uno de sus referentes, Yelco Alfaya.

El balance final en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal es de cinco triunfos, cuatro empates y dos derrotas, la última este fin de semana ante el Lugo (0-4).