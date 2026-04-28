«El Frigoríficos es el mejor equipo de la Liga en afición, directiva, solvencia económica y tranquilidad para trabajar»

Felipe Verde dejará de ser el segundo entrenador del Frigoríficos del Morrazo a final de temporada. El técnico argentino abandona Cangas después de casi cuatro años de trabajo ejerciendo como ayudante primero de Nacho Moyano y ahora de Quique Domínguez, para iniciar un nuevo proyecto de vida a la vez que laboral en Asturias. Verde se despidió de O Gatañal el sábado en la victoria ante el Rebi Cuenca, ya que aunque seguirá ligado al club hasta final de liga, desarrollará su labor desde la distancia, en la modalidad de teletrabajo.

-¿Cuál es la razón de haber tomado esta decisión?

-Ya tenía pensado afrontar una nueva etapa sin balonmano a final de temporada, pero voy a ser padre en cinco o seis semanas, y por cuestiones laborales y logísticas tengo que salir de Cangas para que el niño ya nazca aquí [habla desde su nuevo destino, Tapia de Casariego] de cara a trabajar en la temporada de verano, que es la más fuerte. Lo haré en una empresa de surf que toca diferentes ramas, mi pareja lo hará como instructora y yo veré dónde encajo mejor.

-¿Le da pena no poder acabar la temporada en Cangas?

-Sí, esa es la parte más dura, la más difícil de la decisión. Estábamos en un muy buen momento, en particular en el cuerpo técnico, yo estaba muy a gusto y en una lástima. No es una decisión entre la espada y la pared, porque siempre sales a ganar. Es una dulce tristeza.

-Después de haber sufrido en los primeros meses y de un año complicado, va a salir justo cuando las cosas están más tranquilas y la salvación más encaminada.

-Sí, cuando uno vive de esto necesitas tener un objetivo competitivo. Es duro pelear por abajo, pero ese es nuestro campeonato. Ahora llega la parte final y perderla fastidia, aunque también es cierto que estiré un par de semanas más mi marcha para poder estar ante Aranda y Cuenca, que eran partidos importantes.

-Se marcha del mismo modo que ha trabajado, discretamente, casi sin anunciarlo.

-No sé qué idea se tiene de mí, pero siempre he intentado mantener un perfil bajo. Es cierto que mucha gente se ha sorprendido, pero también lo es que estamos en un momento de la temporada en la que no hay que desviarse del objetivo. El equipo está en plena competición y yo seguiré vinculado al proyecto hasta el final.

-¿Cuál va a ser su papel en el equipo ahora?

-Le envié mi propuesta a Quique y la aceptó. Seguiré vinculado, con un trabajo más de oficina, cortando vídeos, etcétera. Me estaba ocupando de la analítica para los porteros y lo haré igual, solo que online.

Felipe Verde (izquierda) el día de su presentación como integrante del cuerpo técnico de Nacho Moyano en 2022. / Gonzalo Núñez

-¿Qué balance hace de sus casi cuatro temporadas en el Frigoríficos?

Ha sido una experiencia muy enriquecedora en lo profesional, un acierto total. Y en lo humano el Cangas es el mejor club de la Asobal con mucha diferencia en afición, directiva, solvencia económica y tranquilidad para trabajar. Esto no lo hay en ningún otro lado. Tienes todos los recursos a tu disposición, y la directiva te da un apoyo real, el de preguntarte qué necesitas. Yo me he sentido muy valorado y con una gran oportunidad de aprender junto a Nacho y a Quique.

-Deja ahora una mayor responsabilidad en el último en llegar, Juan del Arco.

-Sí, Juan ha aprendido qué se necesita y lo hará bien. Yo ayudaré de lunes a viernes y el día de partido, donde más se necesita el ojo y la cabeza estará él, pero tiene mucho balonmano, lo lee y lo siente bien. Lo único importante es que no se me agobie [risas].

-¿Habrá balonmano en el futuro de Felipe Verde?

-No pienso mucho más que en el nacimiento de mi hijo. Ni siquiera sé de qué voy a trabajar, así que no me planteo nada. Han sido dias de mucho movimiento, de mucha información. No sé si lo extrañaré mucho después de 20 años entrenando. Quizás sea bueno tomarse una pausa.

-Estaba de tercer entrenador en el Ademar, de segundo en Cangas... Le ha faltado ser primero...

Noticias relacionadas

-Quizás esa sea otra de las razones. Ya no me veo como un segundo. Enseñar es un arte y yo quiero dibujar mi propio arte. La puerta está abierta siempre, pero si vuelvo al balonmano creo que será de primer entrenador.