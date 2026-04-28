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El Club Sares imparte un curso de defensa personal para mujeres

La cita reunió a casi 60 mujeres de entre 5 y 60 años en una jornada que se desarrolló en el pabellón del IES Rodeira

Dos de las participantes en el curso poniendo en práctica un ejercicio.

Dos de las participantes en el curso poniendo en práctica un ejercicio. / FDV

César Collarte

Cangas

El pabellón del IES Rodeira de Cangas acogió el domingo unas jornadas de defensa personal femenina en una iniciativa auspiciada desde el Club Sares TKD con la colaboración del Concello de Cangas.

La cita reunió en horario de tarde a casi 60 mujeres de entre 5 y 60 años, que pudieron aprender fundamentos básicos de defensa personal, impartidos por un experto en la materia como Óscar Eiroa, que estuvo acompañado en esta experiencia por otro monitor, Teo. Entre las asistentes se encontraba la alcaldesa, Araceli Gestido.

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