Taekwondo
El Club Sares imparte un curso de defensa personal para mujeres
La cita reunió a casi 60 mujeres de entre 5 y 60 años en una jornada que se desarrolló en el pabellón del IES Rodeira
Cangas
El pabellón del IES Rodeira de Cangas acogió el domingo unas jornadas de defensa personal femenina en una iniciativa auspiciada desde el Club Sares TKD con la colaboración del Concello de Cangas.
La cita reunió en horario de tarde a casi 60 mujeres de entre 5 y 60 años, que pudieron aprender fundamentos básicos de defensa personal, impartidos por un experto en la materia como Óscar Eiroa, que estuvo acompañado en esta experiencia por otro monitor, Teo. Entre las asistentes se encontraba la alcaldesa, Araceli Gestido.
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