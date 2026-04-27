Quique Domínguez: «Hemos cogido a tiempo el ritmo en casa»

O Gatañal ha insuflado vida al Frigoríficos del Morrazo. Tres victorias en los últimos tres partidos que ha disputado como local han permitido al conjunto cangués alcanzar los 19 puntos y abrir un hueco de cuatro sobre el descenso (Huesca suma 15 y Guadalajara 11) y de tres sobre la plaza de promoción, ocupada actualmente por el Ángel Ximénez Puente Genil con 16. Con solo cuatro jornadas para la conclusión de la Liga Nexus Asobal, los números comienzan a encajar en las cuentas del Cangas.

«Parece que hemos cogido el ritmo en casa, lo hemos hecho a tiempo», afirma el entrenador de los de O Morrazo, Quique Domínguez, antes de reconocer que el duelo ante el EON Alicante sirvió de punto de inflexión en la trayectoria de los suyos. «Nos hizo soltar lastre, nos aligeró la mochila», señala, algo que ha permitido a su escuadra «afrontar con más confianza y sin un exceso de presión los siguientes duelos, aún siendo difíciles e importantes». Así han llegado las victorias ante Villa de Aranda y la última frente al Cuenca, que da a los cangueses un pequeño colchón sobre sus rivales más directos.

«Debemos centrarnos en nosotros mismos», subraya

Con todo, el preparador pontevedrés no quiere desviarse ni un ápice del guion ni anticipar cuántos puntos serán necesarios para certificar la permanencia. «No hago cálculos, no sirven de mucho y por eso no los hago», admite. Más aún cuando la categoría, en su opinión, «continúa demostrando la gran igualdad que hay. En estas rectas finales siempre hay resultados sorpresivos». Así que para él el camino pasa por «centrarnos en nosotros mismos, en nuestro trabajo y en los aspectos que debemos mejorar. Los demás harán lo mismo y no podemos distraernos», reflexiona. En esta pasada jornada las lógicas derrotas de Huesca ante Barcelona y de Puente Genil ante Logroño se vieron un tanto empañadas por el triunfo del Nava en la cancha del colista Guadalajara, y la más inesperada del Villa de Aranda en su feudo ante el Granollers, precisamente el próximo rival de los cangueses este viernes a las 19 horas.

Por lo demás, la valoración que realiza Domínguez del encuentro ante el Cuenca es positiva, especialmente en un primer tiempo que los suyos supieron jugar y dominar a su antojo. «Tuvimos un nivel muy alto de intensidad, de concentración, y supimos aprovechar sus errores», manifestó, aunque también reconoció que «seguimos teniendo momentos que facilitan al rival acercarse». Frente a los de Lidio Jiménez fue clave «nuestro bajo porcentaje de acierto en la segunda parte, que les ayudó a engancharse al partido».

«Muchas cosas que poner en valor»

En esa reanudación el técnico tenía claro que «los diez primeros minutos eran clave. Si se acercaban, habría partido, y si manteníamos las diferencias o las ampliábamos quedaba todo liquidado». Por desgracia para el Frigoríficos ganó el primer supuesto. «Su siete contra seis rompió nuestro ritmo defensivo, nos vimos obligados a defender en inferioridad y aunque empezamos jugando bien y teniendo situaciones claras en seis metros, nuestro porcentaje de acierto se desplomó», afirma.

El resultado fue que «hubo algún momento de ansiedad». Y es que a pesar de que el Cuenca nunca logró situarse a menos de tres goles, las sensaciones no acompañaban al equipo cangués. «Es la de que el equipo rival viene y a ti te está costando mucho hacer goles. Por fortuna luego nos pusimos de nuevo cinco arriba y todo fue mejor», relata Domínguez. En el global el preparador pontevedrés subraya que «hay muchas cosas para poner en valor. Seguro que soy poco objetivo pero el rendimiento defensivo es muy bueno y hemos tenido tramos en ataque con una buena circulación y fluidez en el juego».

Por otra parte, Arnau Fernández ha entrado en el siete ideal de la jornada en la Liga Nexus Asobal. El extremo izquierdo del Cangas anotó cinco goles sin fallo para entrar en un equipo de la jornada en el que también están Cancio (Logroño), Figueras (Granollers), Janc (Barça), Elkhouga (Guadalajara), Nevado (Bidasoa) y Gustavo Oliveira (Valladolid).