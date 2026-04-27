El DeMamas acaba cuarto la Liga después de vencer al Estudiantes

El Club Baloncesto DeMamas ha cerrado su participación en la primera competición federada de su corta historia. Las canguesas se han despedido de la Liga de Veteranas con un trabajado triunfo por 31-40 ante el Estudiantes de Pontevedra, en un encuentro en el que tuvieron que remontar en el último cuarto gracias a un contundente parcial de 5-21.

Las de O Morrazo adelantaron su último encuentro –la competición finaliza oficialmente el 9 de mayo– y acabaron su temporada con un balance de tres victorias (Estudiantes, Xinzo y Val de Lemos) y otras tantas derrotas (San Cibrao, Rodaballo y Arxil), lo que les ha permitido asegurar el cuarto puesto de un campeonato que cuenta son siete participantes.

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El entrenador del equipo es Xoel, con una plantilla de 17 jugadoras formada por María, Bibi, Ali, Eva, Hilda, Bea, Cristal, Rebeca, Luli, Fátima, Marta, Olga, Alicia, Iria, Patri, Eva y Raquel.