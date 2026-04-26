Viarum Dezae reúne a treinta personas en su visita a Carboeiro

La Asociación Cultural Viarum Dezae organizó el sábado, dentro del programa Deza, arte sacro, una visita guiada al monasterio de Carboeiro en la que participaron alrededor de treinta personas llegadas desde distintos puntos de Galicia. Silvia, guía del monasterio, explicó numerosos detalles sobre la historia y la arquitectura de este cenobio, fundado en el siglo X y que vivió su esplendor entre los siglos XII y XIV. La actividad permitió redescubrir una de las grandes joyas del románico dezan0 y una de las piezas destacadas del patrimonio gallego.