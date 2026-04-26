Ofrenda floral y palas en lo alto para despedir en el mar a David Castro, "Piris"

Las cenizas de David Castro Pires, "Piris", ya descansan en un mar que formó parte inherente de su vida y al que consagró casi cuatro décadas de ella a través del remo. El que fuera deportista de Vila de Cangas, SD Samertolaméu, SD Tirán y Mecos, entre otros clubes, además de internacional con la selección española de banco móvil, fue despedido esta mañana por familiares y amigos en un emotivo acto en el que tomaron parte 21 embarcaciones y que se desarrolló en el entorno de Massó. La previa de la tercera edición de la Bandera Concello de Cangas de Traineras de Veteranos y Veteranas sirvió de escenario para reconocer a un remero que, más allá de sus éxitos deportivos, ha dejado una impronta personal muy difícil de borrar tras su fallecimiento el pasado 24 de marzo.

Fue el homenaje que en vida hubiese sido complicado hacer a una persona tan querida en el mundillo del remo como discreta. Y es que por encima de sus podios en La Concha, de las banderas ganadas, de las medallas en Campeonatos de España de remo olímpico o de participaciones internacionales, la imagen de David Castro es la del compañero, del amigo, de la persona que nunca se enfadaba o del que hacía la vida más fácil a los compañeros de bancada.

Remeros de Mecos, que envió cuatro embarcaciones al acto, izan las palas en honor de su excompañero. / Santos Álvarez

Con un día espléndido, unas condiciones de mar ideales y una gran visibilidad para que aquellos que seguían el acto desde el espigón no se perdiesen nada. Todo encajaba a la perfección cuando sonaron desde tierra los acordes de Corazón de Carballo, de Heredeiros da Crus, tema que solía cantar con sus compañeros de trabajo y pistoletazo para que todos los remeros de las embarcaciones que estaban en el agua alzasen al unísono las palas al cielo, en una coreografía tan sencilla como hermosa solamente rota con la ovación de los presentes cuando finalizó la canción.

Un momento del acto de esta mañana en el entorno de Massó. / Santos Álvarez

Las 16 traineras participantes en la regata (diez masculinas y seis femeninas), alguna de ellas con excompañeros y amigos de "Piris", no estuvieron solas en este emocionante espectáculo visual. Una trainera del Vila de Cangas y una trainera y tres trainerillas de Mecos acudieron ex profeso para arropar a su exremero en la despedida. Mientras todos guardaban un respetuoso silencio, la viuda, Katia Parcero, tomó la urna biodegradable con las cenizas del deportista y la depositó en el agua, donde reposará para siempre en un medio que amaba.

Los veteranos de Virxe da Guía ofrecieron la bandera que ganaron a la viuda y la hija de "Piris". / Santos Álvarez

Posteriormente, tanto ella como su hija, Antía Castro, así como varios familiares, lanzaron al mar claveles en una ofrenda floral a modo de adiós a "uno de esos nombres que no se olvidan en el remo", tal y como lo describió su excompañero Fernando Crego con la anuencia de otros deportistas que compartieron barco con él.

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Pero el espíritu de "Piris" permaneció presente en el campo de regatas cuando el homenaje dio paso al deporte en sí. Compitieron primero las féminas en una disputadísima competición en la que las tres primeras embarcaciones finalizaron en el mismo segundo. Se llevó el gato al agua el Vila de Cangas, con un tiempo de 7 minutos, un segundo y seis centésimas, 13 centésimas menos que Mera y 28 menos que Puebla. Es su segundo triunfo de la temporada. En hombres la victoria correspondió a Virxe da Guía, por delante de Samertolaméu, Vila de Cangas y Chapela. La tripulación vencedora, con algunos integrantes que remaron junto a "Piris", tuvo el bonito detalle de ofrecer la bandera a la viuda y la hija del remero cangués. Una más para el curriculum deportivo y humano de "Piris".