El Frigoríficos explota un gran primer tiempo para derrotar al Cuenca y dar un paso de gigante hacia la permanencia

La permanencia está un pasito más cerca. El Frigoríficos del Morrazo venció por 28-24 al Rebi Cuenca en un encuentro en el que hizo valer su extraordinario primer tiempo para sumar un triunfo de oro en su carrera hacia la salvación. La escuadra de Quique Domínguez alcanza los 19 puntos y abre un hueco de ocho con respecto al colista Guadalajara y de cuatro con Huesca y Nava, a la espera del duelo de mañana entre alcarreños y segovianos. Con solo cuatro jornadas por delante el panorama comienza a despejarse.

O Gatañal obró su magia para que el Cangas certificase su tercera victoria consecutiva ante sus incondicionales. Después de una temporada aciaga en casa los de O Morrazo se han activado en el momento decisivo del campeonato para doblegar a Alicante, Aranda y Cuenca y multiplicar sus opciones de seguir un año más en la Liga Nexus Asobal. Ante los conquenses firmaron un guion que en los 30 minutos iniciales tenía tintes de superproducción, con un 16-8 que parecía dejar todo visto para sentencia, pero que en los 30 siguientes incluyó la ya habitual dosis de suspense y sufrimiento. Esta vez el Doctor Jekyll que habita dentro del equipo cangués se impuso a Mister Hyde.

Samu Pereiro en una acción del encuentro de esta tarde en O Gatañal. / Santos Álvarez / FDV

Y es que la puesta en escena del Frigoríficos del Morrazo fue notable, con Pereiro y Manu Pérez al mando de las operaciones, entrando como cuchillo en mantequilla en la floja defensa de un Cuenca que también encadenó errores impropios en ataque. Sin haber llegado a los once minutos de juego Lidio Jiménez solicitaba tiempo muerto (6-2). El técnico visitante introdujo tres cambios de piezas, que no se tradujeron en un cambio de tendencia. El Cangas se encontraba cada vez más cómodo y manejaba a su antojo el ritmo de partido, manteniendo las diferentes (12-8, minuto 24) hasta que olió definitivamente la sangre en el cuello de su rival y se lanzó a por él, con un parcial de 4-0 que llevaba las diferencias al descanso a los ocho goles (16-8). El público de O Gatañal, enfervorizado, despedía a los suyos con una ovación.

Peligroso cambio de tendencia

Pero nada puede ser tan sencillo en la vida del Cangas, que en la reanudación confundió jugar con el marcador con rebajar el nivel de intensidad. Fue como si de repente la apuesta fuese la de mantener el resultado, una táctica que puede resultar útil en el fútbol, pero que carece de sentido alguno en el balonmano. El ritmo de circulación de balón del primer periodo se quedó en los vestuarios, con varias pérdidas y lanzamientos detenidos por un Daniel Argüillas que parece revivir cuando se mide al conjunto de O Morrazo. A esto había que unir el lógico aumento de nivel del conjunto visitante, que había regalado demasiado hasta entonces. Fede Pizarro comenzó a acumular más balón y el siete contra seis visitante sacaba réditos. Domínguez pedía tiempo (19-15, minuto 40).

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el palco de O Gatañal junto a la concejala Loli Hermelo, al presidente del Cangas (Alberto González) y a la alcaldesa (Araceli Gestido) / Santos Álvarez / FDV

En poco más de 10 minutos los visitantes ya habían anotado casi los mismos goles (7) que en todo el primer tiempo (8), un dato que reflejaba la dinámica de partido. D'Antino erraba un penalti, Gayo fallaba solo ante el meta visitante y Fede Pizarro acercaba a los suyos (19-16). Rivero rescató a los locales pero Moscariello recortó hasta los tres de diferencia (20-17). El Frigoríficos sufría para anotar y parecía atenazado por el miedo a perder todo lo que había atesorado hasta entonces. Javi García, Arnau y una parada de Panjan devolvieron la tranquilidad (24-19, minuto 53, con tiempo de Lidio). El Cuenca arriesgó con una defensa 4.2, perdió a Tavares por su tercera exclusión, pero el Cangas seguía concediendo demasiado, incapaz de sentenciar. Quique pedía tiempo (25-22, minuto 57).

Arnau anotó en una jugada ensayada que salió a la perfección (26-22), Perbelini recortó (26-23) y tuvo un siete metros para poner a los suyos a dos. Lo lanzó metafóricamente a Cuenca y Arnau abrochó la victoria sin que importase la exclusión postrera de Pereiro.

FICHA TÉCNICA: