El Beluso recibe al Valladares y el Moaña busca la sorpresa ante el Antela

La Cultural Deportiva Beluso recibe mañana (17.30 horas, campo de As Laxes) al Valladares en busca de un triunfo que le permita superar a su rival en la tabla. Buenenses y vigueses suman 41 puntos en tierra de nadie, lejos de las posiciones de privilegio y con un amplio colchón sobre el descenso, por lo que el duelo tiene como único objetivo la honrilla de alcanzar esa novena plaza de la categoría. Después de haber sufrido dos derrotas consecutivas ante Atlético Arnoia y Lemos las opciones de los buenenses se han disipado.

Bruno Gago tiene las bajas de los sancionados Millán, Jardí y Álex Fernández, además de la del lesionado Mole, por lo que ha tenido que recurrir a los juveniles Raúl y Aarón para completar una convocatoria en la que también están presentes los porteros Íker y Antón; y los jugadores de campo Bermu, Parada, Santi, Lope, Cristian, Ortube, Freire, Bruno, Nuda, Pasto, Abraham, Vivi y Raúl Paredes.

El Club Deportivo Moaña sí que tiene mucho más en juego en su visita al Antela (17.30 horas, campo de A Moreira). Los de Rafa Vázquez intentarán sorprender a un equipo que pelea en la zona de promoción para sumar puntos vitales para la permanencia. Los de O Morrazo son decimoterceros, con solo dos puntos de colchón sobre un descenso que marca el Choco.

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El técnico celeste ha convocado a los metas Rulo y Guille, además de a Andrés, Chisco, Comesaña, Juan, Adrián Costa, Hugo, Adrián Alonso, Javi, Marcos, Villar, Marchena, Mauro, Pibis, Breixo, Breno y Fraga.