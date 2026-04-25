El Alondras recibe al Lugo B con el objetivo de escalar posiciones

El Alondras recibe esta tarde (17.30 horas, campo Iago Aspas Juncal) al Lugo B en busca de un triunfo que le permita escalar posiciones y situarse en la zona intermedia de la tabla clasificatoria de la Tercera RFEF. Fuera ya desde hace un par de semanas de la lucha por la promoción de ascenso -salvo que se dé una auténtica carambola- la idea del equipo dirigido por Rafa Villaverde no es otra que la de cerrar con dignidad una temporada irregular y con demasiados altibajos en cuanto a resultados, en la que estuvo peleando por momentos por estar entre los mejores de la categoría. Sin esa meta a tiro, de lo que se trata es de ganar los tres partidos que tiene por delante y alcanzar los 51 puntos, que sería una cifra notable para el potencial y las circunstancias de los cangueses.

El capitán Abel no ha podido superar sus problemas musculares y engrosa una lista de bajas en la que también está Yelco. La buena noticia es que Villaverde recupera efectivos y dispondrá de 18 futbolistas, sin necesidad de recurrir al equipo juvenil para completar la convocatoria. Así, Diego regresará tras haberse perdido el partido ante el Gran Peña por motivos laborales, al igual que Rocha, que en su caso cumplió un partido de sanción. También se ha recuperado Martín Rafael, que tuvo que ser sustituido el pasado fin de semana por un esguince de tobillo. Y Kopa, que ya jugó diez minutos en Barreiro, ha podido entrenar con normalidad y está a plena disposición de Villaverde. Los 18 elegidos son, pues, los porteros Pedro y Brais; los defensas Víctor, Diego, Kopa, Guille, Guime y Aitor Aspas; los centrocampistas Ube, Rocha, Adrián Cruz, Adri Hernández y Lucas Camba; y los atacantes Javi Pereira, Martín Rafael, Íker, Luismi y Manufre.

Cangueses y lucenses están igualados a 42 puntos en la tabla, undécimos los primeros, décimos los segundos, por lo que una victoria hoy de los locales les permitiría superar a su rival, a la vez aue mirar de reojo a Montañeros (44) y Barco (45), en una clasificación bastante comprimida y en la que, además, hay muchos enfrentamientos directos en esta y las próximas jornadas. "Estamos todos tan juntos que si ganas subes un par de puestos", señala Villaverde. Y es esa es la idea de los suyos, más allá de volver a mostrar la fortaleza de las primeras semanas en el Iago Aspas Juncal.

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Del rival apunta el técnico moañés que "es un equipo con un juego vistoso, muy agresivo, pero que quizás no esté atravesando ahora su mejor momento de la temporada, algo que tenemos que aprovechar".