El Frigoríficos del Morrazo, a dar un paso más hacia la permanencia

El Frigoríficos del Morrazo recibe esta tarde (16.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los catalanes Pérez Acedo y Toro Ponce) al Rebi Cuenca en busca de un triunfo que lo acerque un poco más al objetivo de la permanencia. El conjunto que dirige Quique Domínguez quiere hacer valer su buen momento como local después de las victorias ante EON Alicante y Villa de Aranda en sus dos últimos duelos en casa, sumando dos valiosos puntos que le permitirían alcanzar los 19 y mantenerse fuera de los puestos de descenso y promoción.

La escuadra canguesa se ha sacudido en el momento más determinante de la competición las dudas que lo han acompañado durante toda la temporada en su feudo, en donde solo había conseguido derrotar a Huesca y Caserío Ciudad Real. Los cuatro puntos logrados frente a alicantinos y arandinos han reforzado su posición en la tabla clasificatoria pero también sus ánimos para encarar con confianza la recta final de la Liga. Blindar O Gatañal será fundamental para certificar la presencia de los de O Morrazo un año más en la máxima categoría del balonmano español.

Si el Cangas llega a este choque con la moral alta, otro tanto de lo mismo le sucede a los de Lidio Jiménez, que vienen de vencer en Liga al Huesca, lo que supone prácticamente cerrar su permanencia, y al Logroño en Copa del Rey para clasificarse para la Final a Ocho de este torneo. Son dos detalles que dan buena muestra del gran momento de forma en el que está un Cuenca, que, también es cierto, ofrece un rendimiento radicalmente opuesto en casa y fuera de ella. Como locales los manchegos son el tercer mejor equipo del campeonato. Como visitantes son los peores, sumando un solo punto en 12 salidas.

Jornada complicada para los rivales

Con solo cuatro jornadas por delante, incluyendo esta, es inevitable que el Frigoríficos mire por el rabillo del ojo el resto de enfrentamientos. Y lo cierto es que este fin de semana podría resultar propicio para sus intereses siempre y cuando sea capaz de sacar adelante su compromiso ante el Cuenca. Hay un enfrentamiento directo entre Guadalajara y Nava, mientras que Huesca, Puente Genil y Villa de Aranda tienen encuentros complicados ante Barcelona, Logroño y Granollers, respectivamente.

Ganar al Cuenca pasará por mantener el buen nivel que el equipo cangués ha mostrado en las últimas semanas en la defensa posicional, con la inestimable ayuda de Ivan Panjan bajo palos, y en minimizar los errores en ataque, tanto por pérdidas como por fallos en el lanzamiento. Pero también por conseguir la fluidez en la circulación de balón que ha mostrado a cuentagotas en varios partidos de esta temporada, haciendo llegar el esférico a los extremos y repartiendo responsabilidades ofensivas.

Domínguez repetirá la misma convocatoria del pasado fin de semana, con los porteros Mateo y Panjan; los centrales Santi y Manu Pérez; los laterales Gayo, Rivero, Ludman, Pereiro y Valderhaug; los pivotes Quintas, Pablo Castro y Javi García; y los extremos Gallardo, D'Antino, Arnau Fernández y Martín Fuentes.

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El choque supondrá también la despedida de Felipe Verde, técnico ayudante de Quique Domínguez, quien abandonará el club a final de temporada por motivos de índole personal.