El Bueu Atlético recibe al Cañiza y el Luceros al Ingenio

La Primera Nacional tocará a su fin con una última jornada en la que el Bueu Atlético recibe al ya descendido Saeplast Cañiza y el Automanía Luceros se despedirá de su afición con un choque ante el Ingenio. Ambos partidos se disputarán a las 19, en horario unificado marcado por la Liga.

El conjunto buenense quiere cerrar la competición con una victoria que le permita repetir la cuarta plaza lograda en la pasada temporada, en lo que sería el broche de oro a su gran año. Los buenenses son quintos con 34 puntos en su casillero, los mismos que el Xiria (cuarto) y que el Granitos Ibéricos (sexto), por lo que necesita un pinchazo de los de Carballo en su encuentro ante el Porriño. Luis Montes ha convocado para este partido a los porteros Julio y Raúl; los extremos Diego, Adri, Vicente Enrique, Pedro y Martiño; los pivotes Rubén, Asier y Marcos; y los primeras líneas Samu, Roque, Brais, Gándara, Pepe y Martín Cadilla.

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El Automanía Luceros, por su parte, recibirá al Ingenio con los deberes hechos en cuanto a la permanencia. No será así para su rival, que se ha aupado a la segunda plaza de la categoría, que da derecho a disputar la promoción de ascenso a División de Honor Plata. Los canarios llegarán jugándose la vida con 43 puntos en su haber, los mismos que un Lanzarote Ciudad de Arrecife que se la jugará en la cancha del Culleredo. El rejuvenecidísimo conjunto dirigido por Adrián Méndez quiere certificar un notable año con un buen encuentro y una última victoria ante sus aficionados.