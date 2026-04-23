El Inmobiliaria Grupró derrota al Lirón Store y es líder de la Segunda División

El Inmobiliaria Grupró se ha aupado al liderato de la Segunda División de la Liga Keniata de Moaña después de haberse impuesto de forma contundente al Lirón Store (14-3), descabalgándolo de este modo de la cabeza de la tabla. Dos puntos separan ahora a los dos mejores equipos de la categoría de plata, que conservan una apreciable distancia con respecto al Semilla Negra/Tiembla Maruxa, que venció por 7-4 al Fermonavi/Nexohaüs, reafirmando de este modo su puesto en el podio.

Por abajo hubo mucho movimiento, con el A Chalana de Kuman imponiéndose al Rápido de Jalleira en el duelo entre los dos últimos clasificados, y con el Kanillas Athlétic certificando un ajustado triunfo ante el Electricidad Bermúdez. También venció el Malasangre Hair Studio, en su caso al Bar Anxo. Y el Máikel and Best empató con el Piscicasa FC. Es decir, que puntuaron cuatro de los cinco últimos clasificados.

Resultados y clasificación de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña. / FDV

En Primera División, en cambio, no hubo lugar para la sorpresa, con las victorias de los cinco primeros clasificados. El Restaurante As de Guía, líder, ganó al Crispametal por 4-2 y mantiene un punto de ventaja sobre el Bar Moaña/Etéreo DJ’s/Pazo A Toxeiriña, que goleó al A Camelia/A Carriola (10-1). El tercer escalón del podio es para el Persianas Morrazo, que aplastó al A Centoleira (11-1), mientras que el Getelec/Soluzión Enerxética es cuarto a solo cuatro puntos de la cabeza tras imponerse al Decoraciones Fernández por 9-2.

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El AP Training, por su parte, venció por 6-4 al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos.