Defensa y reducción de errores, las claves de Quique Domínguez para ganar al Cuenca

Mantener el buen nivel defensivo, en ese binomio defensa-portería al que siempre hace referencia, será para Quique Domínguez una de las claves del partido que el Frigoríficos del Morrazo afronta el sábado ante el Rebi Cuenca, y en el que confía en sumar dos puntos que lo acerquen un poco más al objetivo de la permanencia en la Liga Nexus Asobal. El técnico del conjunto cangués subraya que el rendimiento en retaguardia siempre es una de las bases en las que asentar el juego de los suyos, para, a partir de ahí, "reducir los errores y evitar esos parciales que nos lastran tanto". Limitar la capacidad ofensiva de los contrincantes será determinante, tal y como se demostró frente a Alicante y Villa de Aranda, equipos a los que se dejó en 26 y 25 goles, respectivamente.

Pero el preparador pontevedrés extiende también su análisis a la faceta ofensiva, haciendo hincapié en "tener continuidad y regularidad en el juego, y jugar tan bien como lo hicimos en la segunda parte del choque ante el Villa de Aranda". En ese duelo, señala, "hubo momentos de juego de ataque muy brillantes, de gran continuidad y circulación de balón, de mucha amplitud", un espejo en el que quiere mirarse de cara al futuro más inmediato, toda vez que para él esa amplitud y el reparto de responsabilidades anotadoras debe ser una de las señas de identidad de los suyos en un planteamiento que apuesta principalmente por el juego colectivo.

Domínguez asume que las dos victorias frente a EON Horneo Alicante y Aranda "nos han dado confianza y reforzado, sobre todo en casa. Son cuatro puntos muy valiosos, muy buenos, muy necesarios, y tenemos que seguir en esa línea sabiendo que cada partido es una historia diferente". En el del sábado estará enfrente un Cuenca que también viene de sumar dos triunfos (Huesca en Liga y Logroño en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey), "y llega con confianza, aunque no sé si con la permanencia resuelta, algo que puede tener una doble lectura", aludiendo indirectamente a esa relajación que puede tener el equipo visitante y que puede redundar de forma positiva o negativa en su rendimiento. Son 21 puntos los que tienen los manchegos, una cifra que podría darles la continuidad en la máxima categoría del balonmano español.

Con todo, el principal peligro de los de Lidio Jiménez es, para el máximo responsable técnico del Frigoríficos del Morrazo, "que tienen una plantilla muy completa, con la posibilidad de jugar de maneras muy diferentes, más elaborado o más directo, y tienen elementos con un gran conocimiento del juego". Son, en palabras de Domínguez, "jugadores curtidos en mil batallas", por lo que espera un encuentro que "nos va a exigir un plus de intensidad, de concentración, de continuidad en nuestro juego".

Noticias relacionadas

Los visitantes, desgrana el técnico del Cangas, llegan tras dos buenos resultados que no son sino el reflejo de "un buen momento de juego". Será el Cuenca un rival "difícil por su intensidad, por su nivel defensivo y por la experiencia de muchos de sus jugadores", con una plantilla reforzada en los últimos días con la llegada del pivote Lucas Moscariello.